¡Fascinante! En el Suroeste antioqueño hallaron un fósil que tendría entre 7 y 23 millones de años

La geología antioqueña anda por estos días celebrando un hallazgo que tuvo una alta cuota de azar y de buen ojo entrenado en un oficio ajeno a esta disciplina.
En el Suroeste antioqueño, el geólogo Juan David Rodríguez encontró y rescató un tronco de madera petrificada que podría tener entre 7 millones y 23 millones de años. Es un hallazgo fascinante que estuvo a punto de no ocurrir, pues todo sucedió en medio de un trabajo de remoción de tierra con maquinaria amarilla, cuando Rodríguez advirtió un tronco inusual que estuvo a punto de ser destruido por la retroexcavadora hasta que él logró avisar que parara. Rodríguez, quien fue en otro tiempo carpintero, identificó rápidamente que no se trataba de una simple roca, que parecía madera y, en ese caso, que podía tratarse de un ejemplar maravilloso del cual podría extraer una vasta cantidad de información. Y así fue.
Lea aquí: ¿Un geoparque Unesco en el Suroeste antioqueño? Esta es la iniciativa que busca lograrlo
El tronco resultó ser un xilópalo, madera fosilizada. Se trata de los vestigios de los árboles que habitaron el planeta hace millones de años y en el proceso de fosilización, su material orgánico fue lentamente reemplazado por minerales (la mayoría silicato y cuarzo). Estos trozos petrificados conservan restos y componentes de sus días como árboles, como las paredes celulares. Estas formaciones conservan incluso sus anillos de crecimiento y hasta tejidos.
El xilópalo encontrado pertenece a la Formación Amagá, una unidad geológica, un conjunto de rocas sedimentarias que data del Oligoceno, la última serie Paleógeno en la escala temporal geológica, que se extendió por once millones de años, desde aproximadamente 33,9 millones de años.
Siga leyendo: El acto de ilusionismo del río Nechí en Yarumal: desaparece bajo un lecho de roca
La Formación Amagá concentra mucha de la paleofauna más antigua encontrada hasta ahora, la cual está conformada por graptolites y trilobites en metasedimentos del Paleozoico, al igual que por moluscos marinos y equinodermos que conforman las fosilíferas del período Cretácico que se halla en esta formación que se extiende por todo el flanco de la cordillera Occidental, en el suelo de municipios como Amagá, Fredonia, Venecia, Tarso, Salgar, entre otros. Allí se presume que existe un gran nicho de paleoflora (fósiles de antigua vida vegetal) y fósiles de vertebrados terrestres.