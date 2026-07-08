La inspiradora historia de Torstein Træen: venció un cáncer y ahora lidera el Tour de Francia

La historia de Torstein Træen es fuente de inspiración. Hace cuatro años venció un cáncer testicular que amenazó con frenar su carrera y hoy, convertido en símbolo de superación, disfruta el mayor momento de su vida deportiva: vestir, por segundo día consecutivo, el maillot amarillo que distingue al líder del Tour de Francia.
Conservar esa preciada prenda será una misión compleja en una carrera en la que el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard aparecen como los grandes favoritos al título. Sin embargo, más allá de lo que ocurra en las montañas o en la clasificación general, lo conseguido por Træen ya merece un lugar entre las anécdotas más inspiradoras de la edición 113 de la competencia.
Así como la selección noruega de fútbol, liderada por Erling Haaland y clasificada a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica-2026, Torstein, de 30 años, también vive días inolvidables.
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