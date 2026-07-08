La inspiradora historia de Torstein Træen: venció un cáncer y ahora lidera el Tour de Francia

La historia de Torstein Træen es fuente de inspiración. Hace cuatro años venció un cáncer testicular que amenazó con frenar su carrera y hoy, convertido en símbolo de superación, disfruta el mayor momento de su vida deportiva: vestir, por segundo día consecutivo, el maillot amarillo que distingue al líder del Tour de Francia. Conservar esa preciada prenda será una misión compleja en una carrera en la que el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard aparecen como los grandes favoritos al título. Sin embargo, más allá de lo que ocurra en las montañas o en la clasificación general, lo conseguido por Træen ya merece un lugar entre las anécdotas más inspiradoras de la edición 113 de la competencia. Así como la selección noruega de fútbol, liderada por Erling Haaland y clasificada a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica-2026, Torstein, de 30 años, también vive días inolvidables. Entérese: Erling Braut Haaland, el gran “Androide” que guía a los vikingos; esta es su historia

El diagnóstico de cáncer que cambió la vida de Torstein Træen

En 2022, cuando corría para el Uno-X Pro Cycling Team, pasó de la satisfacción a la angustia. En abril conquistó la clasificación de la montaña del Tour de los Alpes, pero semanas después un control antidopaje de rutina permitió detectar un cáncer testicular. Permaneció cuatro meses alejado de las competencias tras la extracción de un tumor de 15 milímetros. No necesitó quimioterapia, recuperó su condición física y cerró la temporada con un meritorio tercer lugar en el Tour de Langkawi. En 2023 disputó su primera gran vuelta, precisamente el Tour de Francia, donde volvió a demostrar su fortaleza. Se cayó en la etapa inaugural, en Bilbao, sufrió una fractura de codo y, pese al intenso dolor, completó las 20 jornadas restantes para finalizar en la casilla 95. Un año después, el excompañero del colombiano Santiago Buitrago en el Bahrain Victorious, equipo que le abrió las puertas, consiguió la primera victoria profesional de su carrera al imponerse en la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza, con final en Gotthard Pass. Le puede interesar: Gaviria resistió el caos de la quinta etapa del Tour de Francia, en la que Kooij logró su primer triunfo en la carrera También en la pasada Vuelta a España protagonizó una larga escapada de 162 kilómetros hacia Pal (Andorra). Cruzó segundo, detrás del australiano Jay Vine (UAE), resultado que le permitió convertirse en líder de la carrera. Ese había sido el mayor logro de su trayectoria hasta antes de llegar al Tour y de nuevo en las filas del Uno-X Mobility.

Torstein Træen: así llegó el noruego al maillot amarillo en la etapa de Foix

El martes, en la cuarta etapa con final en Foix, volvió a exhibir su capacidad para la fuga al permanecer 167 kilómetros al frente de la competencia. Terminó octavo y, gracias a esa actuación, asumió el liderato de la ronda francesa en apenas su segunda participación. “Para ser sincero, no me lo puedo creer. Siento que es real, pero me cuesta asimilar la magnitud de lo que esto significa. Veo las caras de mi director, de los auxiliares, de todos... y eso me demuestra lo especial que es este logro”, indicó Træen en la página oficial del Tour, luego de convertirse en el tercer noruego en vestir el maillot amarillo, después de Thor Hushovd (2011) y Alexander Kristoff (2020). “Mis compañeros están eufóricos. Yo quizá tarde un par de días en asimilarlo. El Tour es la carrera más importante del mundo y disfrutaré del maillot amarillo todo el tiempo que pueda. Iremos día a día, pero espero conservarlo durante bastante tiempo”, agregó el corredor de 1,80 metros, quien además se defiende con solvencia en la montaña. En otras noticias: Caterine Ibargüen hizo una dura reflexión: “Soy el resultado de lo que hace el deporte por alguien que nace sin nada” El noruego afrontará este jueves su examen más exigente con una etapa de 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre. El recorrido incluirá los ascensos al Col d’Aspin y al legendario Col du Tourmalet antes del ascenso final, un escenario ideal para que los grandes favoritos comiencen a marcar diferencias en los Pirineos. “Será un día duro, sin duda. Solo queda esperar y rezar para tener buenas piernas. No sabemos si podremos mantener el maillot amarillo. Tadej es Tadej, Jonas es Jonas; los dos están fuertes y rindiendo muy bien”, concluyó Træen, un campeón de la vida que hoy disfruta el privilegio de liderar la carrera más importante del ciclismo mundial. Siga leyendo: Pogacar y Vingegaard se citan para otro duelo por la superioridad en el Tour de Francia: ¿quiénes contra ellos?

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