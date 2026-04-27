Noche de angustia en Medellín: gran incendio afectó 11 edificaciones en el barrio Carpinelo

Luego de una noche de angustia, los organismos de socorro controlaron un incendio de grandes proporciones que se desató en el nororiente de Medellín.

Los primeros reportes de la emergencia se conocieron hacia las 9:20 de la noche de este domingo 26 de abril, cuando los habitantes del norte de la ciudad comenzaron a divisar una gran columna de humo en la comuna 1 (Popular), en el barrio Carpinelo.

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Según señaló el Darg, la conflagración se inició en inmediaciones de la carrera 24C con calle 95, hacia donde fueron desplegadas varias tripulaciones de bomberos.