Jonas Vingegaard es el ganador virtual de la Vuelta a España tras imponerse en penúltima etapa

Los colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas en la fracción en busca de una nueva victoria nacional.

  • Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. FOTO TOMADA X@vismaleaseabike
    Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. FOTO TOMADA X@vismaleaseabike
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, en una jornada en la que manifestantes cortaron la carretera a 18 km de meta, lo que obligó a los corredores a esquivarlos.

El danés sacó 22 segundos a su principal perseguidor, Joao Almeida, que terminó quinto en la llegada en alto, de modo que amplió la diferencia a un minuto y 16 segundos en la general.

Entérese: La inusual celebración del Ineos: Egan Bernal se rapó el cabello tras la victoria de su compañero Ganna

La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.

La presente edición de La Vuelta a España está siendo perturbada por manifestaciones casi a diario por la presencia en carrera del equipo Israel Premier-Tech, en un contexto marcado por la ofensiva israelí en Gaza.

Amplíe la noticia: ¿Podría detenerse La Vuelta a España por los disturbios pro-Palestina?

La delegación de Gobierno de Madrid informó a primera hora del sábado que cerca de 1.500 miembros de las fuerzas del orden se desplegarán el fin de semana para priorizar “la seguridad” y “el derecho legítimo a manifestarse de cualquier ciudadano”.

La carrera acabará el domingo en Madrid, donde se esperan también manifestaciones masivas.

¿Qué diferencia tiene Vingegaard sobre sus rivales tras esa etapa?
Tras la etapa reina, tiene una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre João Almeida, prácticamente asegurando la victoria general
¿Qué resta de la Vuelta después de la etapa 20?
Solo queda la etapa 21, jornada plana de Madrid, ceremonia final, donde no se esperan cambios drásticos en la general.
