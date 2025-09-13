x

Jonas Vingegaard es el ganador virtual de la Vuelta a España tras imponerse en penúltima etapa

Los colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas en la fracción en busca de una nueva victoria nacional.

  • Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. FOTO TOMADA X@vismaleaseabike
Agencia AFP
hace 12 minutos
Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, en una jornada en la que manifestantes cortaron la carretera a 18 km de meta, lo que obligó a los corredores a esquivarlos.

El danés sacó 22 segundos a su principal perseguidor, Joao Almeida, que terminó quinto en la llegada en alto, de modo que amplió la diferencia a un minuto y 16 segundos en la general.

La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.

La presente edición de La Vuelta a España está siendo perturbada por manifestaciones casi a diario por la presencia en carrera del equipo Israel Premier-Tech, en un contexto marcado por la ofensiva israelí en Gaza.

La delegación de Gobierno de Madrid informó a primera hora del sábado que cerca de 1.500 miembros de las fuerzas del orden se desplegarán el fin de semana para priorizar “la seguridad” y “el derecho legítimo a manifestarse de cualquier ciudadano”.

La carrera acabará el domingo en Madrid, donde se esperan también manifestaciones masivas.

