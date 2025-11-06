“Juan Carlos Suárez aprovechó el anonimato de su disfraz y estaba determinado a matar a Juan Esteban”: Fiscalía pide cárcel para el imputado

El caso por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, continúa su curso judicial en Bogotá. Durante la segunda audiencia, realizada este 6 de noviembre, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, señalado como uno de los responsables de la brutal golpiza que terminó con la vida del joven la madrugada del 31 de octubre, tras una celebración de Halloween en una discoteca del norte de la ciudad.

Durante la diligencia, la Fiscalía reiteró su petición de enviar a Suárez Ortiz a un centro de reclusión, al considerar que existen elementos suficientes para inferir su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, delito por el que fue imputado. El ente acusador aseguró que el ataque fue “desmedido, brutal y premeditado”, y que la libertad del procesado podría poner en riesgo su comparecencia al proceso.

Según la Fiscalía, los videos y testimonios recaudados muestran que la víctima fue perseguida, golpeada y dejada inconsciente en plena vía pública por dos hombres, entre ellos Suárez Ortiz, quien habría actuado disfrazado y con el rostro pintado de rojo para evitar su identificación. “La gravedad del hecho no se mide solo por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado”, indicó la fiscal del caso, al señalar que la agresión fue dolosa y que el imputado regresó al lugar para continuar golpeando al joven cuando ya se encontraba en el suelo.

La delegada del ente acusador argumentó que el comportamiento de Suárez Ortiz, antes y después del crimen, evidencia “una actitud de desprecio absoluto por la vida humana y una voluntad de eludir la acción de la justicia”. También recordó que el joven no se entregó voluntariamente, sino que fue detenido por la rápida reacción de la comunidad y la Policía, y que después del ataque habría manifestado a sus acompañantes la necesidad de huir del sitio al escuchar las sirenas.

