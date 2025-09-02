La primera lavandería comunitaria de Medellín estará en Manrique y no será solo para llevar la ropa sucia

Una mujer en Medellín ocupa entre siete y ocho horas semanales lavando, secando, doblando y guardando la ropa. El dato del Dane refleja una de las labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que más dedicación demanda y que sigue siendo asumido mayoritariamente por las mujeres. ¿Qué pasaría entonces si se liberan esos minutos? ¿Podría ese solo detalle transformar de alguna forma la realidad de ellas? La respuesta es que sí.
Será un proyecto piloto el que dará resultados concretos al respecto. Se espera que en aproximadamente un mes y medio entreguen y pongan en funcionamiento el primer centro de lavado comunitario de Medellín, que estará ubicado en la UVA de Manrique, comuna 3, y en el que ya solo están a la espera de que lleguen los aparatos para ser instalados. Esta iniciativa, que se ha hecho en otros países y en Bogotá, demuestra que sí logra liberar a las mujeres del tiempo que dedican a las labores de cuidado no remunerado.
La primera lavandería comunitaria forma parte de uno de los seis Círculos de Cuidado que tiene activos la Secretaría de las Mujeres de Medellín y que son espacios que agrupan la oferta disponible para las mujeres dedicadas al cuidado no remunerado de niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, labor en la que también invierten muchas horas a la semana. Los Círculos están incluidos en el Sistema del Cuidado y se espera tener 21 antes de que se acabe este gobierno, pero no en todos habrá centros de lavado.
La secretaria de las Mujeres de Medellín Valeria Molina explicó que el de Manrique tendrá un costo estimado de $160 millones para instalación y $180 millones en funcionamiento. Se trata de un espacio de 20 por 25 metros aproximadamente, que estará dotado con tres torres de lavadoras y secadoras eléctricas industriales, así como con mobiliario para recibir la ropa sucia, organizar los detergentes y doblar las prendas lavadas. Adicionalmente, el lugar contará con operarias, mujeres del territorio cuyos servicios serán contratados por la alcaldía para que se encarguen de cumplir estas funciones y entreguen la ropa lista a las beneficiarias.