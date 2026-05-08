Comiendo por Colombia: matemáticas en la olla

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Pude graduarme del colegio por rosca. Siempre me dieron duro las matemáticas, pero me tuve que tragar la lengua porque con los años entendí su importancia y reconozco que es gracias a los números, más que a las mismas recetas, que los restaurantes tienen éxito, sobreviven o fracasan. No dedicarles tiempo a los números es caminar a ciegas.
A raíz de tantas cartas que me enviaron por la nota de los restaurantes típicos y a petición de varios amigos, continúo con temas gremiales, insistiendo en la importancia de la administración y la organización. Un restaurante es un negocio que conlleva una gran responsabilidad con los comensales, los socios, el equipo de trabajo y sus familias. Prepararse para sostenerse en el tiempo es vital en un sector donde muchos de los que se lanzan al ruedo reciben la estocada mortal cuando menos piensan. A veces las palabras parecen duras, pero alguien que le hable sin pelos en la lengua le puede ahorrar plata y dolores de cabeza.
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Los cocineros somos románticos y soñadores. Creemos que las recetas de la abuelita nos van a hacer ricos y que pasaremos felices la vida entre las ollas, pero los que se arriesgan a emprender muy pronto se dan cuenta de que no siempre es así y si no nos preparamos podemos terminar literalmente en la olla. Los costeos, gramajes, inventarios, el POS, los intereses y los balances, entre otros, nos agobian y terminamos pasando más tiempo en Excel que haciendo lo que nos gusta, que horror.