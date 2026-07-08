¿Medellín es la meca de las bebidas energizantes? Marcas paisas van por un mercado de US$157.000 millones

Durante años, hablar de bebidas energizantes en Colombia era hablar de unas pocas marcas. Red Bull, Monster, Vive 100 o Speed Max dominaban las neveras de supermercados, gimnasios y tiendas de conveniencia, dejando poco espacio para nuevos jugadores. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar silenciosamente y Medellín se convirtió en el epicentro del fenómeno.
En apenas unos años, la ciudad ha visto nacer una ola de emprendimientos que, aunque muchos prefieren definirse como bebidas funcionales más que energizantes, comparten una misma apuesta: ofrecer alternativas con ingredientes naturales, menos azúcar y beneficios específicos para consumidores que hoy buscan algo más que un impulso de cafeína.
Le puede interesar: La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas
Así aparecieron propuestas como Persé, que convirtió el café colombiano en una bebida gasificada; PURE, que reemplazó la taurina por hongos funcionales; Mahati, enfocada en el rendimiento deportivo; HNG Mate, inspirada en la yerba mate; Drink Trece, pensada para quienes quieren socializar sin alcohol; Dify, creada por el actor Carlos Torres; Drinko, impulsada por Westcol para el público joven; y HidraTAO, con la que la Fábrica de Licores de Antioquia decidió entrar por primera vez al negocio de las bebidas sin alcohol.
Lo que comenzó con pequeños emprendimientos ya empieza a tomar forma como un ecosistema de innovación que tiene a Medellín como protagonista. No es casualidad. La cultura fitness, el crecimiento de los running clubs, el auge de la economía creadora, el emprendimiento y consumidores cada vez más atentos a las etiquetas nutricionales están impulsando una categoría que ya no gira únicamente alrededor de las bebidas energizantes tradicionales.
Conozca: ¿Necesita un préstamo rápido? Medellín ofrece nanocréditos para evitar caer en el ‘gota a gota’