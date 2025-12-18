x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La tragedia del bebé de la jueza Vivian Polanía: no estaba registrado y fue encontrado con signos de desnutrición

El menor se encontraba junto a la mujer cuando fue hallada por las autoridades en su apartamento en Cúcuta. El niño, llamado Mohammed, lloraba desconsolado. Esto se sabe de su estado de salud.

  • La última publicación de la jueza Vivian Polanía en su cuenta de Instagram fue la ecografía de su hijo. FOTOS: Tomadas de Instagram @heidyvivianpolaniafranco
    La última publicación de la jueza Vivian Polanía en su cuenta de Instagram fue la ecografía de su hijo. FOTOS: Tomadas de Instagram @heidyvivianpolaniafranco
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

Al lado del cuerpo sin vida de la jueza Primera de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco, estaba su hijo, un bebé de apenas unos meses de nacido cuyo llanto desesperado fue la señal para que las autoridades encontraran a la mujer en su apartamento.

La escena fue desgarradora: una madre que presuntamente acabó con su vida junto a su hijo, ya huérfano, que apenas empieza a vivir.

En contexto: Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

El hallazgo se produjo en el apartamento de la jueza ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, luego de que su esquema de seguridad de la UNP llegara al edificio para realizar el acompañamiento programado. Contaron que tras varios minutos intentando contactarla sin obtener respuesta, el personal de seguridad del edificio alertó a la Policía, quienes finalmente entraron a la residencia y la encontraron muerta.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda detalló en la emisora Blu Radio que al ingresar al apartamento, en compañía de la madre de la jueza, un cerrajero y su escolta, las autoridades la encontraron acostada en su cama, arropada y junto a su pequeño hijo.

Siga leyendo: “Tengo miedo por mi vida”: jueza Vivian Polanía tras polémico baile erótico en palacio de justicia

El menor fue trasladado a un centro asistencial y, de acuerdo con el comandante de la Policía de Cúcuta, presentaba un cuadro severo de deshidratación tras haber permanecido más de 12 horas sin recibir alimento, además, presentaba signos de desnutrición.

También se supo que el bebé, que fue llamado Mohammed, aún no había sido registrado por la jueza y su padre, Anuar Salín Jure Balaguera. El niño se encuentra estable y bajo observación médica.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asumirá el restablecimiento de los derechos del menor y definirá su custodia.

Las autoridades, así mismo, revelaron que en el apartamento de la jueza encontraron papeletas de cocaína, por lo que una de las varias hipótesis que manejan sobre su muerte es una sobredosis.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida