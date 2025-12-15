x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Mujer mató a hombre que intentó forzarla a bailar en Medellín; esto se sabe del caso

El reporte indica que la victimaria rechazó la invitación de la víctima; sin embargo, este habría insistido, tornándose agresivo, lo que derivó en una riña. Aquí los detalles.

  • En medio del altercado, la víctima habría lesionado al acompañante de la mujer, quien reaccionó y lo hirió con el arma cortopunzante. FOTO: Archivo
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 25 minutos
bookmark

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en Medellín durante la madrugada del domingo, 14 de diciembre, en el centro de la ciudad. El caso dejó como saldo un hombre muerto, otro lesionado y una mujer capturada.

El caso se registró hacia las 3:41 a. m. en un establecimiento comercial de la zona, donde la víctima, identificada como Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años, fue herido en el tórax con un arma cortopunzante por una mujer, identificada como Shirley Vanessa Muñoz, de 26 años.

Aunque Osorio Bedoya fue trasladado de urgencia a la Policlínica y fue sometido a una intervención quirúrgica, falleció horas después debido a la gravedad de la lesión. En el mismo hecho resultó herido Hernando Emilio Ramírez García, de 43 años, pareja sentimental de la agresora, quien permanece estable y en observación en el mismo centro asistencial.

Según las autoridades, la situación se habría originado cuando la víctima sacó a bailar a la mujer, quien se encontraba acompañada por su pareja sentimental. El reporte indica que ella rechazó la invitación; sin embargo, este habría insistido, tornándose agresivo, lo que derivó en una riña entre ambos hombres.

En medio del altercado, Osorio Bedoya habría lesionado inicialmente al acompañante de la mujer, quien reaccionó y lo hirió con el arma cortopunzante.

La mujer fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Las autoridades hicieron una petición a la ciudadanía para no empañar las festividades decembrinas con hechos de intolerancia, teniendo en cuenta que en lo corrido del año se han reportado 330 homicidios en la ciudad, de los cuales más de 100 estarían relacionados con este tipo de conductas.

