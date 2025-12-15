Mujer mató a hombre que intentó forzarla a bailar en Medellín; esto se sabe del caso

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en Medellín durante la madrugada del domingo, 14 de diciembre, en el centro de la ciudad. El caso dejó como saldo un hombre muerto, otro lesionado y una mujer capturada.

El caso se registró hacia las 3:41 a. m. en un establecimiento comercial de la zona, donde la víctima, identificada como Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años, fue herido en el tórax con un arma cortopunzante por una mujer, identificada como Shirley Vanessa Muñoz, de 26 años.

Le puede interesar: Escalofriante crimen: pelea en billar de Coveñas acabó con un decapitado; agresor recorrió el sector con la cabeza de su víctima

Aunque Osorio Bedoya fue trasladado de urgencia a la Policlínica y fue sometido a una intervención quirúrgica, falleció horas después debido a la gravedad de la lesión. En el mismo hecho resultó herido Hernando Emilio Ramírez García, de 43 años, pareja sentimental de la agresora, quien permanece estable y en observación en el mismo centro asistencial.

Según las autoridades, la situación se habría originado cuando la víctima sacó a bailar a la mujer, quien se encontraba acompañada por su pareja sentimental. El reporte indica que ella rechazó la invitación; sin embargo, este habría insistido, tornándose agresivo, lo que derivó en una riña entre ambos hombres.