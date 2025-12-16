El plan con el que Petro ha impuesto la reforma a la salud sin el Congreso

Aunque es la segunda vez que al Gobierno Petro le hunden la reforma a la salud, y está sobre la mesa revivirla con el recurso de apelación que presentó el senador Fabián Díaz, la realidad es que los cambios que quieren implementar en el sistema los han ido haciendo sin considerar al Congreso. Para ello han usado decretos, resoluciones y las facultades de la superintendencia del ramo.

De esa manera, han desplegado equipos básicos de salud (EBS) en distintos departamentos, intervenido siete entidades promotoras de salud (EPS) e implementado administrativamente un “modelo preventivo, predictivo y resolutivo”. Los resultados de los tres están bajo un manto de duda por su efectividad y resultados.

Lea también: Minsalud niega crisis del sistema para no aceptar solicitud de incremento de la UPC

En cuanto a los EBS, como lo contó EL COLOMBIANO, no cuenta con material para revisar su implementación y la página del Ministerio de Salud tiene desactivados los tableros que permiten ver las zonas del país en que se están ubicados.

Según la Dirección de Promoción y Prevención, los más de 11.000 equipos que están operando han tenido una inversión de $4,2 billones desde 2022. Pero en la herramienta digital que tiene consignada esa información advierte que la cifra es el doble: es decir, $8,4 billones.

De los recursos asignados para esta estrategia, según la información de esa cartera, se ha ejecutado $1,4 billones, lo que corresponde al 16,9 %; mientras que el valor pagado ha sido de $1,3 billones (15,9 %). Entre tanto, las ESE ha reintegrado $72.882 millones por no ejecutarla y han invertido $2,1 billones en contratos y actos administrativos.

Esos recursos —que los gira el Ministerio a las empresas sociales del Estado (E.S.E)— se han enviado a 3.021 hospitales públicos. Sin embargo, aún no se conocen documentos o compilados del Ministerio que muestren los resultados que han dado en salud pública.