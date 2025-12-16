¿Cuánto debe pagar por la prima de diciembre a su trabajadora doméstica? Así puede calcularla

¡Qué dicha! Diciembre es sinónimo de cierres, balances y también de cumplir con uno de los derechos económicos más importantes del trabajo doméstico, que es la prima de servicios. La Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico insiste en algo clave: tener información clara evita errores, sanciones y, sobre todo, relaciones laborales injustas. La regla es sencilla y está en la ley. La prima equivale a 15 días de salario por semestre (180 días) o a su proporcional, según el tiempo trabajado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. El plazo máximo para pagarla es el 20 de diciembre. Puede leer más: ¿No le han pagado la prima de diciembre? Esta es la fecha límite que tienen las empresas

En 2024, entre las trabajadoras domésticas formales e informales, el porcentaje de trabajadoras/es domésticas que recibe prima, las 3 ciudades que más porcentaje de prima pagaron fueron Medellín (53%), Bogotá (43%) y Manizales (41%).

¿Qué se tiene en cuenta para calcular la prima?

Antes de sacar la calculadora, hay que tener claros los componentes que entran en la cuenta, como el salario actual, el subsidio de transporte, si aplica; y los recargos, como horas extras o pagos por dominicales y festivos, si los hay. Todo suma. Nada de “eso no cuenta”, dice la fundación.

Ejemplo práctico cuando se trabaja por días

La fundación pone el ejemplo Gloria, quien trabaja por días: martes, jueves y sábados. Gana $90.000 por día y recibe $10.000 de transporte. Su salario diario total es de $100.000. Paso 1. Días trabajados por mes: Se multiplican los días trabajados por semana por el promedio de semanas del mes (4,33): 3 × 4,33 = 13 días al mes. Paso 2. Días trabajados en el semestre: 13 × 6 meses = 78 días trabajados. Paso 3. Proporción de prima: Si por 180 días se reconocen 15 días de prima, por 78 días corresponden 6,5 días de prima. Paso 4. Valor de la prima: $100.000 × 6,5 = $650.000. Ese es el valor de la prima semestral para Gloria. Conozca más: Del 38% al 81%, así se dio el salto histórico de los contratos escritos en el trabajo doméstico en Medellín

¿Y las vacaciones de la empleada del hogar?

Además de la prima, diciembre es un buen momento para hablar, y acordar, las vacaciones. Las trabajadoras domésticas tienen derecho a 15 días de descanso por cada año trabajado, o a la parte proporcional si aún no completan el año. Aquí es clave el diálogo. Si la familia viaja, se debe definir con claridad: -Si las vacaciones se toman en las mismas fechas de la familia. -Si la trabajadora continúa laborando con normalidad. -Si no trabaja mientras la familia viaja, acordar si serán vacaciones remuneradas o una licencia no remunerada, siempre de mutuo acuerdo. Entérese: ¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos

En 2024, entre las trabajadoras domésticas formalizadas, el porcentaje de trabajadoras/es domésticas que recibe prima es del 79 %. En 2020 fue del 85% y en 2019 del 82%, es decir previo a la pandemia, y en el primer año de la pandemia se pagó más la prima a estas trabajadoras.

Ojo con las jornadas y los recargos de fin de año

Puede parecer obvio, pero la reforma laboral de junio especificó que las empleadas del hogar tienen las mismas garantías laborales que cualquier trabajador formal. Si en época decembrina se requiere “ese trabajito extra”, hay que presupuestar: horas extras y tecargos por dominicales y festivos. La recomendación de la fundación es nada de improvisar, sino organización y conversaciones oportunas que evitan conflictos. Además conozca: ¿Cuánto vale la economía del cuidado en Colombia? Una hora a la semana equivaldría a $6.092 Un mito común es si ¿hay que liquidar en diciembre? La Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico dice que no. “No es obligatorio liquidar el contrato de la empleada del hogar solo porque termina el año. Si la relación laboral continúa en enero, no hay que hacer liquidación ni trámites como la desafiliación a la seguridad social. La liquidación aplica únicamente cuando el contrato sí termina”.

¿Desde cuándo se paga la prima en el trabajo doméstico?

En Colombia, el pago de la prima a las empleadas del hogar es obligatorio desde 2016, tras la aprobación de la Ley 1788.

Las cifras del trabajo doméstico, con avances lentos y brechas que persisten

Los datos de Valor Doméstico, herramienta estadística de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico con base en cifras del Dane, muestran luces y sombras. En 2024, entre trabajadoras formales e informales, solo el 23% recibió prima. En 2018 fue 31%, en 2019 el 30% y en 2020 el 27%. Antes de la pandemia se pagaba más. El salto entre 2016 (16%) y 2017 (27%) coincide con la entrada en vigor de la ley. Entre las trabajadoras formalizadas, en 2024 el 79% recibió prima. En 2020 fue 85% y en 2019 el 82%. Por ciudades, las que más pagaron prima en 2024 fueron Medellín (53%), Bogotá (43%), y Manizales (41%). Las más rezagadas son Quibdó, Riohacha, Sincelejo y Montería.

Brechas por informalidad en el trabajo doméstico