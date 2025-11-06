Colombia rompe récord en venta de carros eléctricos: 2.090 unidades en octubre, el mayor registro en la historia

El 2025 se perfila como un año histórico para la movilidad sostenible en Colombia. Según el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos, presentado por Fenalco y la Andi, el mercado automotor “verde” no solo mantuvo su impulso, sino que rompió todos los récords.
En octubre de 2025, la venta de vehículos eléctricos creció 93,7%, con 2.090 unidades vendidas, representando el 8,3% del total de vehículos comercializados en el mes.
De acuerdo con el reporte, esta es la cifra más alta de registros eléctricos desde que se lleva la serie histórica, por encima de los 1.937 carros vendidos en diciembre del 2024.
Por su parte, las ventas de vehículos híbridos crecieron 81,2%, con 6.902 unidades, lo que equivale al 27,3% del total de vehículos vendidos en el mismo mes.
