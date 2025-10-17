Regasificadora de Cartagena normaliza operaciones y suministro de gas en el Caribe

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) confirmó este viernes que restableció de forma completa la operación de regasificación de gas natural licuado (GNL) en su terminal ubicada en Cartagena, luego de superar un mantenimiento que había detenido temporalmente sus actividades.
Según informó la compañía, “se ha completado el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la cual alcanzó la capacidad disponible de regasificación a la medianoche de ayer”. Con ello, el gas natural volvió a fluir con normalidad hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT), restableciendo el suministro para las industrias y hogares colombianos.