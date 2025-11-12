Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia con EE. UU.

Y es que el Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe: Anguila, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat, donde tienen bases de inteligencia, “ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera pudiera interceptarlas”, indicaron las fuentes a CNN. Lea más: Las rutas del narcotráfico: mapas que revelan el viaje de la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos La información se enviaba al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con base en Florida que trabaja para reducir el narcotráfico en la región que está conformado por países aliados. Pero, después de que Estados Unidos comenzara a lanzar “ataques cinéticos letales” contra presuntas narcolanchas, “el Reino Unido empezó a preocuparse de que Estados Unidos pudiera utilizar la información proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos”, ya que algunos funcionarios del Reino Unido consideran que los ataques violan el Derecho Internacional Humanitario.

CNN pudo establecer que la suspensión del suministro de información de inteligencia comenzó hace más de un mes. Y es que el saldo de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico asciende a 76 fallecidos en ataques a 20 embarcaciones –19 lanchas y un semisumergible– interceptadas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre. El Pentágono no ha publicado evidencia que confirme que las embarcaciones destruidas pertenecían a redes criminales ni que representan una amenaza directa para Estados Unidos, por lo que su accionar ha empezado a ser calificado por Human Rights Watch y organismos como la ONU de “ejecuciones extrajudiciales”.