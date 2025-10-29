Retención del 1,5% a pagos digitales dejaría $223.000 millones extra al Gobierno en 2034, a costa de destruir Bre-B

El debate sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia sigue encendido.
El Ministerio de Hacienda detalla un decreto que pretende unificar la retención en la fuente del 1,5% aplicada a pagos con tarjetas y pagos electrónicos de bajo valor —como los realizados a través de billeteras digitales y códigos QR—, lo que podría convertirse en un golpe para la agenda de inclusión financiera y digitalización de pagos.
En teoría, la medida busca “igualar el tratamiento tributario” entre diferentes medios de pago.
Pero en la práctica, advierten los expertos, termina castigando la innovación y premiando el uso del efectivo, justo cuando Colombia intenta acelerar la adopción de herramientas digitales como Bre-B, la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República.
