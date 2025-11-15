x

Secuestro de soldado en Balboa, Cauca: Ejército denuncia a disidencias ‘Carlos Patiño’ y pide apoyo para ubicar al militar

Un soldado fue secuestrado en combates con disidencias en Balboa, Cauca. Cinco militares más resultaron heridos y el Ejército pidió apoyo para encontrarlo.

  • El secuestro del soldado sucedió en la tarde del viernes, en Guadualito, que pertenece al municipio de Balboa, Cauca. FOTO: Ejército.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 3 horas
La violencia en el Cauca volvió a sacudir a la Fuerza Pública. Un soldado profesional del Ejército fue secuestrado la tarde del viernes 14 de noviembre durante un fuerte enfrentamiento con la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las disidencias de las Farc que opera en el suroccidente del país.

El secuestro ocurrió en el sector de Guadualito, zona Fila del municipio de Balboa, una región que ha sido escenario reiterado de ataques, emboscadas y disputas territoriales.

El Ejército confirmó que la tropa del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 20 realizaba operaciones en la zona cuando fue hostigada por integrantes de esa facción, vinculada al mando de alias Iván Mordisco.

En medio del combate, los disidentes secuestraron al soldado Víctor Hugo Yepes García y dejaron heridos a cinco uniformados más.

Los militares lesionados recibieron atención en el terreno y luego fueron evacuados a un centro asistencial del departamento del Cauca, donde permanecen bajo observación médica.

Ejército denuncia el secuestro y pide apoyo ciudadano

La Tercera División del Ejército confirmó el secuestro a través de un comunicado y anunció que denunciará los hechos ante las autoridades competentes.

La institución pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita ubicar al militar y avanzar en la judicialización de los responsables.

En el documento, el Ejército rechazó con fuerza el accionar de las disidencias de las Farc y aseguró que este tipo de ataques siguen afectando a las comunidades más vulnerables del Cauca.

“Un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico”.

El Cauca, epicentro del conflicto con las disidencias

El secuestro del soldado Yepes García confirma el deterioro de seguridad en el suroccidente del país.

El Cauca sigue siendo uno de los departamentos más golpeados por la expansión y los choques armados de las disidencias del Estado Mayor Central, que combinan economías ilícitas, control territorial y ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública.

La estructura ‘Carlos Patiño’, responsable de este hecho, ha protagonizado recientes enfrentamientos en Argelia, Balboa y zonas rurales de Patía. Su presencia ha desatado un nuevo ciclo de violencia que incluye secuestros, extorsiones, emboscadas y hostigamientos a unidades militares.

Los disidentes secuestraron al soldado Víctor Hugo Yepes García y dejaron heridos a cinco uniformados más.
Preguntas sobre la nota:

¿Quién es el soldado secuestrado en el Cauca?
El militar secuestrado es el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García. El hecho ocurrió en la zona rural de Balboa, Cauca, durante combates con la disidencia Carlos Patiño de las Farc.
¿Qué grupo armado secuestró al soldado Yepes García?
Según el Ejército, la estructura responsable del secuestro es la Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc, vinculada al Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias Iván Mordisco.
¿Qué ha dicho el Ejército sobre el secuestro en Balboa?
La Tercera División del Ejército denunció el secuestro y solicitó la colaboración ciudadana e institucional para ubicar al militar. Además, rechazó el accionar violento de los grupos al margen de la ley.
