Tarifas de energía subirían en Colombia: Gobierno prepara subasta ante El Niño y enfrenta déficit de $4,57 billones

El sistema eléctrico colombiano enfrenta una combinación de factores que podría trasladarse a las facturas de los usuarios: el avance del fenómeno de El Niño, una menor disponibilidad de generación hidráulica, el mayor uso de plantas térmicas y un déficit presupuestal de $4,57 billones para financiar los subsidios de energía eléctrica durante 2027.
El panorama fue expuesto por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, donde reconoció que el sector atraviesa una situación crítica y que no es posible garantizar que las tarifas se mantengan en los niveles actuales.