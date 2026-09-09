Tarifas de energía subirían en Colombia: Gobierno prepara subasta ante El Niño y enfrenta déficit de $4,57 billones

El sistema eléctrico colombiano enfrenta una combinación de factores que podría trasladarse a las facturas de los usuarios: el avance del fenómeno de El Niño, una menor disponibilidad de generación hidráulica, el mayor uso de plantas térmicas y un déficit presupuestal de $4,57 billones para financiar los subsidios de energía eléctrica durante 2027. El panorama fue expuesto por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, donde reconoció que el sector atraviesa una situación crítica y que no es posible garantizar que las tarifas se mantengan en los niveles actuales.

“No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir”, afirmó la funcionaria, al explicar que la presión sobre los precios está relacionada con el cambio en las fuentes que deberán atender la demanda. Le puede interesar: Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora?

¿Por qué subirían las tarifas de energía?

El principal factor es el comportamiento de la generación durante El Niño. Cuando disminuyen los aportes hídricos, el sistema debe recurrir en mayor medida a las plantas térmicas, que utilizan combustibles como el gas y tienen costos de generación más elevados. Arboleda explicó que, ante una menor participación de los recursos hídricos, el precio marginal puede quedar determinado por generadores que utilizan gas, un energético cuyo costo también ha aumentado. “Porque ya los recursos no son los hídricos los que van a atender toda la demanda. O sea, el que va a marginar es alguien que tiene gas, un gas que le vale mucho”, señaló. La ministra también advirtió que el problema no se limita al precio del combustible. Durante un fenómeno de El Niño pueden presentarse mantenimientos, fallas y restricciones en algunas plantas, aumentando la presión sobre un sistema que necesita garantizar el suministro. En ese escenario, el Gobierno busca evitar que las empresas queden expuestas al precio de bolsa. Según Arboleda, cuando una comercializadora queda descubierta y debe acudir al mercado spot, termina asumiendo directamente los precios que se presenten. “Cuando las empresas están descubiertas en la bolsa, el precio de bolsa las coge pleno y eso es lo que también las pone en situación más compleja”, explicó. Por eso, la funcionaria fue enfática en que el aumento de los costos de generación podría terminar reflejándose en las tarifas. “Los precios en algún momento van a subir. Si esto se sigue recrudeciendo, pues de dónde vamos a sacar la energía”, afirmó. El argumento del Gobierno es que mantener artificialmente una tarifa por debajo del costo real de generación tampoco resulta sostenible para las empresas. Arboleda puso como ejemplo un kilovatio cuyo costo puede llegar a $1.200, pero que se pretenda remunerar a $400. “Eso no tiene ninguna presentación, porque no es sostenible”, sostuvo. Lea más: Deuda de entidades públicas con empresas de energía alcanzó máximo histórico: deben $1,5 billones en servicios

Gobierno prepara una nueva subasta de energía

Ante este escenario, el Ministerio de Minas y Energía anunció una subasta que busca incorporar o identificar nuevos recursos para atender la demanda durante el fenómeno climático y revisar el funcionamiento del mercado eléctrico. “Vamos a sacar una subasta que nos permita mirar qué otros recursos hay, revisar el esquema de mercado y que nos ayuden a poder pasar este fenómeno de El Niño”, manifestó Arboleda. La estrategia busca aumentar la disponibilidad de energía y reducir la exposición del sistema ante un escenario de mayor demanda y menor generación hidráulica. La ministra también aseguró que el Gobierno está buscando gas para atender las necesidades del sistema y revisando las capacidades de los proyectos de regasificación que adelanta Ecopetrol, además de evaluar la oferta de otros combustibles como el carbón. El desafío, además, ocurre en un momento en el que Colombia viene recurriendo a importaciones de gas para atender parte de su demanda interna, mientras las condiciones del mercado internacional también pueden presionar los costos.

El otro problema: faltan $4,57 billones para los subsidios de 2027

A la presión sobre las tarifas se suma un problema fiscal. El Ministerio de Minas y Energía advirtió que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla recursos insuficientes para cubrir los subsidios de electricidad destinados a los hogares de menores ingresos. La cartera calcula que necesitará aproximadamente $6,008 billones para financiar estos subsidios durante 2027, pero la partida actualmente contemplada en el proyecto de presupuesto es de $1,434 billones. La diferencia alcanza cerca de $4,574 billones, es decir, alrededor de $4,57 billones. Arboleda confirmó ante las comisiones económicas del Congreso que estos recursos todavía no tienen una fuente de financiación definida y que el Gobierno deberá discutir con el Ministerio de Hacienda cómo cubrir el faltante. “Para los subsidios eléctricos de 2027 tenemos un déficit de casi $4,5 billones. La idea es seguir ajustándolo con Hacienda, pero sí queremos dejar aquí que eso no tiene financiación en este momento”, afirmó la ministra. La funcionaria, sin embargo, aclaró que los subsidios correspondientes a 2026 sí cuentan con los recursos necesarios para garantizar los pagos durante la actual vigencia. El problema se concentra en cómo financiar las necesidades de 2027. Además de la electricidad, el Ministerio calcula un faltante cercano a $1,39 billones para los subsidios de gas y otro de aproximadamente $103.469 millones para los subsidios de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Conozca también: ¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa?

Empresas también enfrentan presión financiera

El faltante de subsidios adquiere mayor relevancia porque las empresas del sector ya enfrentan dificultades financieras. La ministra mencionó particularmente la situación de Air-e y señaló que las obligaciones pendientes de esta compañía han generado presión sobre otras empresas del mercado eléctrico. “También la deuda de la empresa Air-e ha puesto en situación de mucho déficit a algunas empresas”, sostuvo Arboleda, quien consideró prioritario encontrar una solución para los subsidios porque un nuevo retraso en estos recursos podría aumentar el estrés financiero de las compañías. Así, el Gobierno enfrenta una doble presión: por un lado, necesita garantizar que haya suficiente energía para atravesar El Niño y evitar un deterioro mayor del servicio; por otro, debe conseguir recursos para cubrir los subsidios sin trasladar toda la presión financiera a las empresas o a los usuarios.

¿Qué pasará con la energía que Colombia vende a Ecuador?

Otro de los asuntos que llegó al debate fue la exportación de electricidad a Ecuador, en momentos en que el sistema colombiano comienza a mostrar señales de estrechez.

Arboleda aseguró que el Gobierno está revisando los volúmenes de energía que se destinan al vecino país y reconoció que, si la situación de escasez se profundiza, será necesario replantear estas operaciones. “Nosotros nunca hemos vendido lo que no tenemos y, en este momento, nosotros nos estamos replanteando”, afirmó. Según la ministra, con la activación del estatuto de desabastecimiento ya se ha reducido la energía ofrecida a Ecuador y la decisión sobre mantener o modificar los volúmenes de exportación dependerá de la evolución de la situación interna. Puede leer: Llueve menos y de ahorro, nada: ante escasez, EPM advierte interrupciones en el servicio de acueducto en Antioquia

Un presupuesto con menos recursos para Minas y Energía

El panorama energético también se cruza con la discusión presupuestal. Para 2027, el Ministerio de Minas y Energía tendría una cuota de inversión de alrededor de $5,2 billones, frente a los $9,4 billones asignados para 2026, lo que representa una reducción cercana al 63%. La UPME, además, enfrentaría un recorte de 48%, mientras que entidades como la ANH y la CREG mantendrían niveles similares de recursos. Arboleda señaló que las cifras todavía están en discusión y que el presupuesto debe ajustarse antes de quedar definido. En 2026, el Ministerio también ha enfrentado bloqueos y restricciones presupuestales. De los $9,6 billones de apropiación mencionados por la cartera, Hacienda bloqueó $261.000 millones, mientras que los recursos pendientes de comprometer estaban condicionados principalmente a la atención de subsidios de gas y electricidad. Así que el Gobierno tiene ahora varios frentes abiertos: conseguir suficiente energía para enfrentar un El Niño que podría aumentar el uso de generación térmica, garantizar el suministro de gas, reducir la exposición de las empresas al mercado de bolsa y conseguir los recursos para los subsidios de 2027. En medio de este escenario, la advertencia de la ministra es clara: si las condiciones del sistema empeoran, las tarifas tendrán que reflejar el aumento de los costos de generación. “No les voy a prometer lo que no les puedo prometer”, dijo Arboleda durante el debate. La discusión, por tanto, no será solamente sobre cuánto costará producir la energía, sino también sobre quién asumirá ese mayor costo: los usuarios mediante tarifas más altas, el presupuesto nacional mediante mayores subsidios o las empresas del sector mediante una reducción de sus márgenes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas