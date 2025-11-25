Tesla ya llegó a Medellín: estos son los precios, modelos y planes para la ciudad con su centro de experiencia en El Tesoro

Tesla, el gigante automotor de Elon Musk, ya tiene casa en Medellín. Este martes 25 de noviembre quedó inaugurado el segundo centro de experiencia de la compañía en Colombia, ubicado en el centro comercial El Tesoro, apenas cinco días después de abrir su vitrina en el Centro Comercial Andino, en Bogotá.
Con esto, el país se convierte en el mercado número 50 de la compañía en el mundo y el segundo en Suramérica después de Chile.
La apuesta no es menor, llegar al país con vehículos de lujo que combinan tecnología, seguridad y electricidad, pero con precios que sorprenden a un segmento históricamente dominado por Mercedes-Benz y BMW, marcas que en octubre registraron 728 matrículas nuevas, según Andemos, un crecimiento del 34,8% frente al mismo mes de 2024.
Tesla quiere sacudir ese tablero y lo está haciendo con los precios, tal fue el revuelo que concesionarias y otras marcas están revisando su oferta en el mercado, ya que uno de los modelos arrancaría en $114 millones, por eso el ruido se multiplicó.
La comparación fue inmediata. En Chile, el vehículo más barato se conseguía desde $149 millones. Con ese anuncio, asesores comerciales, vitrinas, concesionarios y competidores entraron en modo reorganización ante la llegada de Tesla al país.
En ese orden, la llegada de Tesla a Medellín, y al país en general, marca un antes y un después. No solo porque aterriza uno de los vehículos eléctricos más accesibles del mundo, sino porque pone presión sobre un mercado que todavía gira en torno a los motores de combustión.