Estos son los 10 nuevos patrimonios inmateriales latinoamericanos que fueron reconocidos por la Unesco

El Comité Intergubernamental de la Unesco incluyó nuevas tradiciones y celebraciones latinoamericanas en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

    La Cofradía de las flores y las palmas (El Salvador) fue una de las celebraciones que entró en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. FOTO: MINISTERIO DE CULTURA EL SALVADOR | UNESCO
Agencia AFP
hace 2 horas
La práctica del son cubano y otras nueve expresiones latinoamericanas fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, entre ellas la primera para El Salvador.

Un comité intergubernamental de la Unesco debate desde el martes hasta 68 candidaturas que buscan integrar una de sus listas del Patrimonio Inmaterial durante su reunión anual, celebrada este año en Nueva Delhi. Colombia no presentó candidatura.

La cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador para recibir este prestigioso reconocimiento.

La nación centroamericana declaró en 2023 como inmaterial nacional esta celebración “con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial”, según la candidatura aprobada.

La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicional, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres.

En la presente edición, destacan las candidaturas musicales como la práctica del son cubano, género resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, reconocido este miércoles.

El martes, la Unesco ya reconoció el joropo de Venezuela y el “cuarteto” de la ciudad argentina de Córdoba. Y este miércoles la Sarawja de Moquegua, que combina música y danza aymara en Perú.

Manifestaciones vinculadas a la religión también entraron en la prestigiosa lista, como la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, de la boliviana Sucre, y la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, México.

Chile sumó un nuevo patrimonio inmaterial mundial con la inclusión del circo de tradición familiar.

Con este reconocimiento, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca alentar a los países a proteger su “patrimonio vivo”, como tradiciones orales, artes escénicas y rituales.

La Unesco comenzó la sesión con la inscripción de once candidaturas en su lista del patrimonio inmaterial que requieren “medidas urgentes de salvaguardia”, entre ellas la artesanía ancestral ñai’ũpo de Paraguay y los procesos de construcción de la casa quincha y de la junta de embarre en Panamá.

Antes del inicio de la reunión en Nueva Delhi, que concluye el sábado, 788 prácticas provenientes de 150 países ya formaban parte de las listas de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial.

En Colombia, las Pinturas Vivas de Galeras, en Sucre, fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2024.

Son una expresión artística popular donde habitantes recrean escenas estáticas (religiosas, sociales, políticas) en sus calles, transformando el pueblo en una galería efímera durante cinco días en enero, una tradición que data de la época colonial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco?
Es una lista que reconoce tradiciones vivas, rituales, expresiones artísticas y saberes transmitidos entre generaciones para incentivar su protección y continuidad.
¿Qué países latinoamericanos recibieron reconocimientos en 2024?
Cuba, El Salvador, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, México y Chile obtuvieron inscripciones con músicas tradicionales, celebraciones religiosas y prácticas comunitarias.
¿Colombia participó en esta edición?
No. Colombia no presentó candidatura en esta sesión, aunque ya cuenta con las Pinturas Vivas de Galeras como Patrimonio Inmaterial desde 2024.
