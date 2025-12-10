Estos son los 10 nuevos patrimonios inmateriales latinoamericanos que fueron reconocidos por la Unesco

La práctica del son cubano y otras nueve expresiones latinoamericanas fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, entre ellas la primera para El Salvador.

Un comité intergubernamental de la Unesco debate desde el martes hasta 68 candidaturas que buscan integrar una de sus listas del Patrimonio Inmaterial durante su reunión anual, celebrada este año en Nueva Delhi. Colombia no presentó candidatura.

La cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador para recibir este prestigioso reconocimiento.

La nación centroamericana declaró en 2023 como inmaterial nacional esta celebración “con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial”, según la candidatura aprobada.

La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicional, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres.

En la presente edición, destacan las candidaturas musicales como la práctica del son cubano, género resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, reconocido este miércoles.

El martes, la Unesco ya reconoció el joropo de Venezuela y el “cuarteto” de la ciudad argentina de Córdoba. Y este miércoles la Sarawja de Moquegua, que combina música y danza aymara en Perú.