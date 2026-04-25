Video | Los angustiantes momentos tras la explosión en la vía Panamericana que dejó múltiples víctimas

El terror no cesa en el suroccidente del país y la violencia sigue en diferentes regiones. A los atentados perpetrados en Cali y Palmira se suma lo ocurrido en la tarde de este sábado, 25 de abril, en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En el sector El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío, una explosión afectó a 15 vehículos que transitaban por la zona. Este ataque ha dejado hasta el momento 7 personas fallecidas y al menos 20 heridos.

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Diversas personas de comunidades aledañas han registrado la magnitud de este ataque que extiende la oleada de violencia que sufren departamentos como Cauca y Valle.