De la Espriella consolida “timonazo” a la derecha en América Latina, ¿a qué se debe?

Con la elección de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, América Latina sigue girando a la derecha. En las últimas elecciones, tanto en Sudamérica como en Centroamérica han llegado mandatarios de derecha y centroderecha, salvo excepciones como Brasil. Los casos incluyen personajes como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y, si la tendencia en el conteo de votos se mantiene, Keiko Fujimori en Perú.
Otros son Rodrigo Paz en Bolivia, Santiago Peña en Paraguay, Laura Fernández en Costa Rica, Nasry Asfura en Honduras y, cómo no, Nayib Bukele en El Salvador.
Varios de esos mandatarios ya felicitaron a Abelardo de la Espriella. “El León y el Tigre rugen en Latinoamérica...! (...). La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad carajo!”, dijo el presidente argentino, Javier Milei, con quien De la Espriella había hablado por teléfono en días pasados.
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