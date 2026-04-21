Cuatro colombianos, dos de ellos en estado grave, entre los heridos tras balacera en las pirámides de Teotihuacán, en México

En una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, ocurrida este lunes 20 de abril, murieron dos personas. Las autoridades confirmaron que una de las víctimas es una turista de nacionalidad canadiense. Además, se informó que entre los heridos hay cuatro colombianos: entre ellos una mujer de 37 años y un menor de 6 años. En total, son 13 heridos y dos muertos.
El suceso estaría a manos de un hombre que abrió fuego este lunes desde la cima de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, contra turistas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, el agresor se habría quitado la vida, según informó el Gabinete de Seguridad.