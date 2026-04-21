Cuatro colombianos, dos de ellos en estado grave, entre los heridos tras balacera en las pirámides de Teotihuacán, en México

En una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, ocurrida este lunes 20 de abril, murieron dos personas. Las autoridades confirmaron que una de las víctimas es una turista de nacionalidad canadiense. Además, se informó que entre los heridos hay cuatro colombianos: entre ellos una mujer de 37 años y un menor de 6 años. En total, son 13 heridos y dos muertos. El suceso estaría a manos de un hombre que abrió fuego este lunes desde la cima de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, contra turistas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, el agresor se habría quitado la vida, según informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida”, señalaron las autoridades. En el ataque, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida, mientras que varias personas resultaron lesionadas y están siendo atendidas por equipos médicos. En el lugar de los hechos, las autoridades reportaron el hallazgo de varios elementos relacionados con el caso. “En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, se indicó. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este importante sitio turístico.

Cuatro colombianos, entre los heridos

En el ataque, cuatro personas más resultaron heridas por arma de fuego, informó Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubican las pirámides. El funcionario agregó que los heridos son cuatro colombianos, una rusa y otra canadiense. Además, se registraron dos lesionados por “caídas”, detalló la Secretaría de Seguridad local en un comunicado.

Entre los colombianos heridos estaría una mujer de 37 años y un menor de 6, quienes presentan lesiones en sus extremidades inferiores. La mujer presentaría impactos en la rótula y el glúteo con perforación, mientras que el menor tendría heridas en la tibia y el peroné. En medio de lo sucedido y la conmoción generada, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que aseguró que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”. También señaló que ya instruyó “al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”. Además, confirmó que el “personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

El lugar de los hechos

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas nacionales y extranjeros. Es uno de los lugares con más alto flujo de visitas a nivel nacional por su importancia histórica. La balacera ocurrió específicamente desde la Pirámide de la Luna y afectó a cientos de turistas que se encontraban en la explanada del monumento histórico, construido entre los años 100 y 650 d. C. En los videos que circularon a través de redes sociales, se escucha cómo, en medio del ataque, las personas que se encontraban en el lugar gritaban: “Llamen a la policía”.

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