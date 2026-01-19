Ya no nacen tantos niños en China: tasa de natalidad es la misma de los años 40

Durante décadas, el poderío de China se cimentó sobre una base humana aparentemente inagotable. Hoy, esa base se resquebraja. Las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) este lunes pintan un panorama sombrío para el gigante asiático: la tasa de natalidad ha caído a su nivel más bajo desde la fundación de la República Popular en 1949, marcando un punto de inflexión que amenaza con redefinir el orden económico mundial.
En 2025, China registró apenas 7,92 millones de nacimientos, lo que supone una caída estrepitosa del 17% respecto a los 9,54 millones del año anterior. Como reporta la agencia AFP, la tasa de natalidad se sitúa ahora en 5,63 partos por cada 1.000 habitantes, una cifra que subraya el fracaso de los intentos del Partido Comunista por incentivar la expansión de las familias.
La crisis no es un evento aislado, sino la culminación de una tendencia de cuatro años de contracción demográfica. Con una población estimada en 1.404 millones de habitantes, China se redujo en 3,39 millones de personas solo en el último año. Esta erosión ocurre mientras la economía intenta recuperarse, registrando un crecimiento del 5% en 2025, uno de los más bajos en décadas si se exceptúa el periodo de la pandemia.
La paradoja es histórica. Como señala AFP, hace apenas diez años China puso fin a la estricta política del hijo único, vigente desde 1979-1980 para evitar la sobrepoblación. En aquel entonces, la tasa de natalidad era de 17,82 nacimientos por cada mil habitantes. Hoy, a pesar de permitir hasta tres hijos y ofrecer incentivos, el Estado se enfrenta a un “no” colectivo de las nuevas generaciones.