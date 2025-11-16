Chile tendrá que ir a segunda vuelta en diciembre para elegir al reemplazo de Boric

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Chile, tras los comicios de este domingo cuya campaña estuvo dominada por el temor a la inseguridad, que una mayoría asocia a la migración irregular.
Con casi el 53% de los votos escrutados, Jara, una comunista que representa una amplia coalición de centro-izquierda, adelanta por menos del 3% de los apoyos a su rival del Partido Republicano.
Con esos resultados, Chile irá a una segunda vuelta el 14 de diciembre, como anticipaban las encuestas.
“Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta”, declaró poco después el presidente izquierdista Gabriel Boric.
Detrás de ellos se ubica sorpresivamente Franco Parisi, un economista del Partido de la Gente, tildado de populista que supera al ultraliberal Johannes Kaiser, al que las encuestas habían ubicado en tercer lugar.