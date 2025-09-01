Maduro le muestra los dientes a Estados Unidos: “Si Venezuela resulta agredida, nos declararemos en lucha armada”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a la “lucha armada” en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe que Venezuela ve como una “amenaza”. Vea aquí: Primeras imágenes muestran el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela “Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque”, dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas. “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, añadió.

El mandatario venezolano, así mismo, denunció que ocho barcos militares estadounidenses y 1.200 misiles ya apuntan hacia su país. Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico. “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro. Siga leyendo: Diosdado Cabello ridiculizó la idea de una supuesta invasión de EE. UU. a Venezuela: “Vendedera de humo” Según el presidente venezolano, los “ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino” que apuntan hacia Venezuela constituyen “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”. “Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, añadió el mandatario.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico. Luego de eso, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció un despligue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Le puede interesar: “Es posible que Estados Unidos quiera matar a Maduro desde la distancia”: exembajador de EE. UU. en Venezuela “Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo”, apuntó Maduro que ordenó la activación de 4.5 millones de milicianos y llamó al alistamiento militar de venezolanos en la reserva. Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Caracas y Washington han establecido canales de comunicación con enviados especiales. Maduro dijo que tenían dos canales de diálogo con el gobierno de Trump, pero “los canales en estos momentos están maltrechos”.