En video | La impresionante marea humana vestida de rojo en apoyo a los palestinos en Amsterdam

Unas 250.000 personas marcharon en Países Bajos para exigir el fin de la guerra en Gaza y presionar al gobierno a actuar contra Israel. Estos son los detalles.

  • Los manifestantes marcharon varias horas por las calles de Amsterdam pese a la lluvia intermitente que cayó en la ciudad ese 5 de octubre. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Decenas de miles de personas se movilizaron el domingo en Amsterdam para pedir el fin de la guerra en Gaza, vestidos de rojo y gritando en las calles “Liberen a Palestina”. En París, por su parte, miles se manifestaron por la liberación de los rehenes.

Lea aquí: Gaza es un “catálogo de horrores sin fin”, según la ONU

Los organizadores de la manifestación de la “línea roja” (Rode lijn), indicaron que cerca de 250.000 personas desfilaron en la capital neerlandesa, pidiendo acciones del gobierno de Países Bajos contra Israel.

“Espero que impongan sanciones e Israel, que cese el comercio, que se reconozca al Estado palestino”, dijo Sebastiaan Poos, 68 años, quien vino desde Eindhoven, ciudad del sur de Países Bajos.

Esgrimiendo afiches que piden sancionar a Israel, los manifestantes marcharon varias horas pese a la lluvia intermitente.

En Francia también protestaron en favor de la Franja de Gaza

En París, miles de personas manifestaron el domingo para pedir la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, constataron periodistas de AFP.

“Al inicio, teníamos previsto esta manifestación para conmemorar los dos años del 7 de octubre, recordar que hay rehenes y honrar la memoria de las víctimas”, declaró Jean-David Ichay, presidente de la asociación organizadora “Todos 7 de Octubre”.

Siga leyendo: Hamás confirma estar listo para negociar el fin de la guerra en Gaza

El sábado, centenares de miles de personas manifestaron en apoyo al pueblo palestino en Roma, Barcelona y Madrid, tras la interceptación por Israel de la flotilla internacional de ayuda para la Franja de Gaza.

