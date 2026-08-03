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¿Reino Unido se volverá una fortaleza? La operación militar de Reform UK para frenar la migración

La propuesta, bautizada como “Operación Fortaleza”, surge en medio de una caída en las encuestas y de investigaciones que salpican a la colectividad y a su líder, Nigel Farage.

  • Reform UK propone desplegar la Royal Navy en el canal de la Mancha para interceptar embarcaciones con migrantes que intentan llegar desde Francia a Reino Unido. FOTO: AFP.
    Reform UK propone desplegar la Royal Navy en el canal de la Mancha para interceptar embarcaciones con migrantes que intentan llegar desde Francia a Reino Unido. FOTO: AFP.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El partido de ultraderecha británico Reform UK propuso este lunes lanzar “la mayor operación militar en el canal de la Mancha desde la Segunda Guerra Mundial”, desplegando la Royal Navy para impedir la llegada de migrantes desde Francia, si llega al poder.

Bajo el nombre de “Operación Fortaleza”, el proyecto prevé desplegar la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el canal de la Mancha y devolverlas a las costas francesas.

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Esta propuesta llega cuando el partido antiinmigración ha visto desvanecerse recientemente su ventaja en las encuestas.

Además, actualmente hay investigaciones en marcha sobre las finanzas del partido, en particular por donaciones no declaradas recibidas por su líder, Nigel Farage.

Por otra parte, el comité de ética del Parlamento confirmó este lunes que también ha abierto una investigación sobre el número dos del partido y diputado Richard Tice.

Al igual que otros dirigentes de la extrema derecha europea, Reform UK denunció la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta la semana pasada.

Incluso uno de los dirigentes de Reform UK, Zia Yusuf, viajó allí el fin de semana.

Lea aquí: Ceuta, bajo presión: 72 muertos y 60.000 cruces en la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos

“La propuesta es un último recurso, pero hemos llegado a ese punto”, declaró Yusuf a la BBC, argumentando que las cifras más recientes de cruces eran altas.

Aunque no se prevén nuevas elecciones legislativas hasta 2029, el gobernante Partido Laborista rechazó de inmediato la propuesta, acusando a Reform UK de “reciclar un viejo anuncio en un intento desesperado por desviar la atención de sus recientes escándalos de corrupción”.

Hasta el 31 de julio, 14.128 personas habían llegado durante 2026 a Reino Unido a bordo de pequeñas embarcaciones, una cifra que supone un descenso del 42% respecto al mismo período del año anterior.

Puede leer: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

No obstante, el miércoles 29 de julio se batió un nuevo récord diario de cruces, con 752 llegadas.

En abril, Francia y Reino Unido alcanzaron un nuevo acuerdo para tratar de impedir los cruces clandestinos del canal de la Mancha.

El pacto incluye una contribución financiera británica destinada a apoyar los esfuerzos franceses para proteger las fronteras de Reino Unido.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué propone Reform UK para frenar la migración irregular hacia Reino Unido?
Reform UK propone desplegar la Royal Navy en el canal de la Mancha para interceptar embarcaciones con migrantes y devolverlas a Francia. El partido denomina esta iniciativa “Operación Fortaleza” y la plantea como una medida para reforzar el control fronterizo.
¿Por qué Reform UK quiere usar la Royal Navy contra las embarcaciones de migrantes?
El partido sostiene que el aumento de los cruces irregulares por el canal de la Mancha exige una respuesta más contundente. Según sus dirigentes, el objetivo es impedir la llegada de embarcaciones y reforzar la seguridad de la frontera británica.
¿Qué es la Operación Fortaleza propuesta por Reform UK?
La Operación Fortaleza es un plan con el que Reform UK plantea desplegar la Marina Real británica para interceptar embarcaciones de migrantes en el canal de la Mancha y devolverlas a Francia si el partido llega al poder.
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