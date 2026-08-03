¿Reino Unido se volverá una fortaleza? La operación militar de Reform UK para frenar la migración

El partido de ultraderecha británico Reform UK propuso este lunes lanzar “la mayor operación militar en el canal de la Mancha desde la Segunda Guerra Mundial”, desplegando la Royal Navy para impedir la llegada de migrantes desde Francia, si llega al poder.

Bajo el nombre de “Operación Fortaleza”, el proyecto prevé desplegar la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el canal de la Mancha y devolverlas a las costas francesas.

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Esta propuesta llega cuando el partido antiinmigración ha visto desvanecerse recientemente su ventaja en las encuestas.

Además, actualmente hay investigaciones en marcha sobre las finanzas del partido, en particular por donaciones no declaradas recibidas por su líder, Nigel Farage.

Por otra parte, el comité de ética del Parlamento confirmó este lunes que también ha abierto una investigación sobre el número dos del partido y diputado Richard Tice.