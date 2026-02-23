¿Quién paga los aranceles de Trump? Empresas y consumidores de EE. UU. asumen casi toda la carga

La pregunta del momento, después de tres días de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles “recíprocos, de Donald Trump, es ¿quién está pagando dichos aranceles? La respuesta, con datos en mano, es menos política y más financiera. Según la investigación “¿Quién está pagando los aranceles estadounidenses de 2025?”, elaborada por Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise y David E. Weinstein para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre empresas y consumidores de Estados Unidos. Puede leer: Donald Trump sube el arancel de 10% al 15% tras fallo en contra de la Corte Suprema de EE. UU. A lo largo de 2025, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses subió del 2,6% al 13%. Sin embargo, el tipo arancelario promedio efectivo fue inferior al legal por dos razones: múltiples exenciones y cambios en las decisiones de importación. Un ejemplo es Canadá. Aunque EE. UU. aplicó un arancel del 35% a sus importaciones, el 83% de esos productos quedaron exentos bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Además, muchos importadores simplemente dejaron de comprar bienes con aranceles altos. Esa brecha entre la tasa legal y la efectiva alcanzó su punto máximo en abril y mayo, cuando se dispararon los gravámenes a China y los importadores redujeron compras para evitar el impacto.

Cómo cambiaron las cadenas globales tras los aranceles a China

Los datos de la investigación muestran un rediseño acelerado de las cadenas de suministro. En 2017, siete grandes exportadores concentraban cerca del 80% de las importaciones estadounidenses, y China representaba casi el 25% del total. Tras los aumentos de 9 puntos porcentuales en 2018 y 2019, la cuota china cayó al 15% en 2024. Pero en los primeros 11 meses de 2025 el retroceso fue más drástico, perdió otros cinco puntos porcentuales y bajó por debajo del 10%. China pasó a enfrentar los aranceles más altos entre los principales socios comerciales. Los grandes ganadores en participación fueron México y Vietnam, que capturaron parte del espacio dejado por China. No fue solo una guerra comercial; fue una reconfiguración de proveedores.

Arancel legal vs. arancel efectivo: lo que dicen los números

En 2025, el tipo arancelario promedio arrancó en 2,6%. En abril y mayo se disparó cuando los gravámenes sobre productos chinos subieron 125 puntos porcentuales. A mediados de mayo se revirtieron 115 puntos, pero el daño ya estaba hecho. A finales del año pasado, el promedio se estabilizó en 13%. De acuerdo con el estudio de la Reserva Federal, el punto técnico clave es la incidencia arancelaria, es decir, cómo se reparte el costo entre exportadores extranjeros e importadores nacionales de Estados Unidos. Un ejemplo sencillo lo explica. Si un bien cuesta US$100 y se le impone un arancel del 25%, el importador pagaría US$25 adicionales si el exportador no baja el precio. Así las cosas, el costo se traslada completamente a Estados Unidos. Pero si el exportador reduce su precio para mantener mercado, puede absorber parte del impacto.

Según el estudio, en un escenario intermedio, precio baja de US$100 a US$96, el exportador absorbe US$4 y el importador US$20. Allí, el 83% del costo recae en EE. UU. y el 17% en el extranjero. Al aplicar este modelo a los datos reales entre enero de 2024 y noviembre de 2025, el resultado es contundente: el 94% de la incidencia en los primeros ocho meses de 2025 fue soportada por Estados Unidos. Es decir, un arancel del 10% solo redujo en 0,6 puntos porcentuales los precios de exportación extranjeros. En noviembre, la transmisión bajó levemente, el 86% del arancel se trasladó a precios de importación estadounidenses. Con un arancel promedio de 13%, los bienes afectados terminaron 11% más caros que los no gravados. Las empresas respondieron reorganizando cadenas de suministro, como reflejan los cambios en cuotas de mercado. Este resultado coincide con dos estudios adicionales que documentan una alta transmisión de aranceles a precios internos. En investigaciones previas sobre 2018-2019, los mismos autores concluyeron que los exportadores extranjeros no redujeron precios en absoluto, el traslado fue del 100%.

La Corte Suprema tumba los aranceles IEEPA y abre la puerta a reembolsos

El tablero cambió cuando, el pasado viernes 20 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 y declaró ilegales los amplios aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Dos tribunales inferiores ya habían cuestionado la autoridad presidencial para imponerlos. Tras el fallo, la Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que suspenderá el cobro de esos aranceles a partir de este martes 24 de febrero. Desactivará los códigos asociados a las órdenes anteriores. Sin embargo, no explicó por qué siguió recaudando días después del fallo ni detalló el mecanismo de reembolso. Además, más de US$175.000 millones recaudados quedarían sujetos a posibles devoluciones, según el Penn-Wharton Budget Model. Los aranceles IEEPA generaban más de US$500 millones diarios. Pero, el presidente Donald Trump impuso simultáneamente un nuevo arancel global del 15% bajo otra autoridad legal. Además, siguen vigentes los aranceles de la sección 232 (seguridad nacional) y 301 (prácticas comerciales desleales).

Ganadores potenciales: electrónica, retail y fondos de inversión

La eliminación de los aranceles "recíprocos" abre oportunidades a varios sectores de la economía. Empresas minoristas y tecnológicas como Walmart, Amazon, Target, Samsung y LG Group podrían beneficiarse, tanto por posibles reembolsos como por alivio en costos futuros. Los productos electrónicos son una de las categorías más importantes en importaciones estadounidenses, según la Comisión de Comercio Internacional. Por volumen y valor, el sector podría recibir una "ganancia inesperada inmediata" si los reembolsos se ejecutan automáticamente. También los minoristas y empresas de bienes de consumo, altamente dependientes de Asia, podrían obtener un mayor "indulto", dado que es más complejo imponer aranceles sectoriales detallados sobre miles de productos. Incluso fondos de inversión y firmas de financiación de litigios podrían ganar. Algunas compraron derechos de reembolso a importadores por entre 20% y 30% del valor pagado en aranceles. Con el fallo, podrían cobrar el 100% de los montos.

