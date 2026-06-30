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Video | El conmovedor rescate de un perro atrapado entre escombros por el terremoto en Venezuela

El animalito permanecía entre los escombros mientras le daban agua en una botella. El momento quedó captado en video y transmite esperanza en medio del dolor.

  • Un perro fue rescatado entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de video X @Mr_Civico
    Un perro fue rescatado entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de video X @Mr_Civico
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Han pasado seis días desde los terremotos que hasta el momento dejan más de 1.900 muertos y 10.571 heridos.

En la historia del país no había ocurrido una catástrofe tan grande desde la Tragedia de Vargas, ocurrida en 1999 en el estado costero de La Guaira, cuando intensas lluvias desencadenaron inundaciones y aludes que devastaron gran parte de las edificaciones.

Lea también: Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día

Pero en medio del dolor también existen momentos esperanzadores, como el rescate de un perro que estaba bajo los escombros. La prueba de esto es un video que circula en redes sociales y que de inmediato se ha hecho viral, pues refleja la vulnerabilidad de los animales y los niños, quienes resultan siendo los más afectados por las tragedias.

El material audiovisual muestra al animalito tomando agua en una botella que uno de los rescatistas sostenía, al mismo tiempo en que buscaban la forma de sacarlo de los escombros.

No fue un trabajo sencillo, pero era necesario hacerlo con prontitud antes de que el perro se debilitara más. Finalmente, lograron rescatarlo con vida de entre las piedras y enviarlo a un centro de atención médica para ser revisado por personal especializado.

Una búsqueda angustiosa

En medio de las labores de búsqueda, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, militarizó La Guaira y exige un permiso para acceder a la zona de desastre. Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de rescate, que este martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.

Son más de 2.000 efectivos y personales junto con más de 160 perros, según la ONU. El organismo anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el saldo final sea inferior.

Parte de la familia de Soraida Torrealba la busca entre las ruinas de su edificio en La Guaira. “Siento que estoy atada de manos porque no la encuentro, no sé nada de ella”, se lamenta su hermana Rosanna Luna, de 44 años. Fotos de niños, ancianos, parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las redes sociales.

La NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos. Y la ONU estima daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero. En medio de la devastación, damnificados como Juan Cordero, un técnico de fútbol aficionado, animaba el martes a jugar a un grupo de niños en un campamento improvisado en Catia La Mar.

Siga leyendo: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela

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