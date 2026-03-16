Autoridades de Colombia y Venezuela capturan a madre que grababa a sus hijas mientras eran abusadas sexualmente

Después de 8 meses de investigación, el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con Interpol en Caracas, lograron rescatar del entorno de abuso a 3 niñas y capturar a su madre, quien se movía entre Cúcuta (Norte de Santander) y Ureña (Venezuela). La mujer en el 2023 grabó a sus pequeñas mientras eran abusadas sexualmente para posteriormente comercializar los videos en internet. Entérese: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó Para la fecha de los hechos, las niñas tenían 7, 11 y 13 años. La investigación nace en junio del año pasado cuando se identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil. A través de los metadatos de los videos, se estableció que los mismos fueron grabados en la ciudad de Bucaramanga; información corroborada posteriormente en la entrevista forense a una de las niñas rescatadas. Se hallaron 12 perfiles en Facebook y TikTok, asociados a las víctimas y a la agresora, estableciendo características morfológicas evidenciadas en los videos, tales como tatuajes, lunares y marcas de nacimiento.

El 28 de enero pasado las autoridades de ambos países lograron identificar plenamente a la madre, estableciendo que las niñas habían estudiado en el 2025 en Cúcuta. El 26 de febrero de 2026, la madre de las niñas huyó desde de Bucaramanga donde trabajaba como costurera, a la ciudad fronteriza de Ureña en Venezuela. El 4 de marzo pasado en Cúcuta se realizó el restablecimiento de derechos de la primera niña rescatada. Se generó notificación azul de INTERPOL, lo que permitió que diez días después se rescatara a las otras dos niñas en Ureña el 13 de marzo de 2026. Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edad Por su parte, la mamá de las pequeñas abusadas estaba escondida a 300 metros de donde fueron rescatadas las víctimas en una casa familiar de su actual pareja sentimental, siendo capturada el 14 de marzo de 2026. El 16 de marzo de 2026, se le imputará en Venezuela los delitos asociados a abuso sexual infantil en internet, de acuerdo a la legislación de ese país, donde podría pagar una pena superior a los 18 años de cárcel.