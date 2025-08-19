¿Quién es alias Sara, la presunta cabecilla de las disidencias de las Farc capturada en una casa en La Estrella?

Hasta una vivienda en La Estrella, sur del Valle de Aburrá, llegaron soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército, en articulación con la Fiscalía, para capturar a una mujer que tenía una orden judicial vigente como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado.
Las autoridades reportaron que se trata de alias Sara, quien es presunta cabecilla de comisión de la subestructura 18 de las disidencias de las extintas Farc. La mujer, al parecer, es la compañera sentimental de alias Ramiro, el cabecilla principal de esta subestructura y por quien la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones de pesos a cambio de información que permita su captura.
El reporte de la Cuarta Brigada da cuenta de que “Sara”, presuntamente, llevaba ocho años en la mencionada organización criminal y estaría vinculada a labores de inteligencia que, al parecer, tenía a cargo para adelantar confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo en zonas rurales del municipio de Ituango, Norte antioqueño, señaló el coronel Luis Fernando Barba Saldaña, comandante encargado de la Cuarta Brigada.