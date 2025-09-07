Todo listo para el clásico paisa: 600 policías cuidarán el evento y Metro de Medellín organizó ingreso de hinchadas

Todo está listo para garantizar la seguridad durante el clásico paisa que se juega este domingo 7 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. Las autoridades de la ciudad habilitaron un dispositivo para evitar problemas de orden público, al tiempo que reiteraron el llamado a la hinchada de vivir el fútbol en paz.
El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía explicó que serán alrededor de 600 policías los encargados de garantizar la seguridad en los distintos momentos del partido, es decir, antes y en el ingreso, durante el juego y a la salida, lo que incluye que estarán dispuestos no solo en el estadio, sino también en los alrededores del mismo.