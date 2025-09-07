Todo listo para el clásico paisa: 600 policías cuidarán el evento y Metro de Medellín organizó ingreso de hinchadas

Todo está listo para garantizar la seguridad durante el clásico paisa que se juega este domingo 7 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. Las autoridades de la ciudad habilitaron un dispositivo para evitar problemas de orden público, al tiempo que reiteraron el llamado a la hinchada de vivir el fútbol en paz. Le puede interesar: Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia, sino de EE. UU: pedirán que extraditen a los responsables El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía explicó que serán alrededor de 600 policías los encargados de garantizar la seguridad en los distintos momentos del partido, es decir, antes y en el ingreso, durante el juego y a la salida, lo que incluye que estarán dispuestos no solo en el estadio, sino también en los alrededores del mismo.

Este domingo Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se darán cita en el Atanasio, desde las 6:20 p.m., con la presencia de ambas hinchadas en las tribunas. El secretario Villa Mejía sostuvo que han hecho también el trabajo previo de sensibilización con los seguidores de ambos equipos como parte del proyecto “Fútbol en paz”, que busca que se viva este deporte con tolerancia y una buena convivencia. Lea también: La primera lavandería comunitaria de Medellín estará en Manrique y no será solo para llevar la ropa sucia Una de las acciones se cumplió este sábado, con el Miniclásico que jugaron los equipos de la Sub-13 del Nacional y del DIM, en la cancha Alejandro Echavarría, un evento deportivo que tuvo la participación de más de 500 personas y en el que las bandas instrumentales de ambos equipos aportaron con su música un mensaje de paz y convivencia. Villa Mejía dio un balance muy positivo del evento y lo calificó como una muestra de que “sí se puede celebrar el fútbol en tranquilidad y convivencia”.