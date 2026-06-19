Concejales de Medellín denuncian presiones de estructuras delincuenciales ad portas de la segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, cuatro concejales de Medellín denunciaron presiones atribuidas a estructuras delincuenciales en distintas comunas de la ciudad para influir en el sentido del voto a favor de Iván Cepeda. Según las denuncias, las acciones habrían ocurrido en comunas como la 3, 8, 9 y 10, y se señala que cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí estarían involucrados en la coordinación de estas presiones. Los hechos fueron puestos en conocimiento de autoridades locales y nacionales, en un contexto de solicitudes de refuerzo de seguridad y evaluación de riesgos para los cabildantes.

Los concejales que reportan las situaciones son Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón. De acuerdo con las versiones entregadas, uno de los líderes de una estructura criminal con influencia en las comunas 8, 9 y 10 habría seguido a los concejales, mientras que en la comuna 3, en el sector de Manrique, representantes comunales habrían sido impedidos de ingresar para realizar actividades de campaña relacionadas con Abelardo De la Espriella. En ese contexto, también se reportaron restricciones a la movilidad de equipos políticos en distintos sectores de la ciudad, asociadas a presuntas instrucciones de actores ilegales.

Segunda vuelta presidencial en Colombia con alertas por injerencia en votaciones segunda vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO

De interés: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

Presuntas presiones y señalamientos desde estructuras carcelarias

Las denuncias indican que las presiones no se limitarían al territorio urbano, sino que también tendrían origen en personas privadas de la libertad en la cárcel de Itagüí, quienes ejercerían influencia sobre dinámicas políticas en Medellín. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, explicó algunos de los reportes recibidos: “Que el día de ayer recibimos la información de uno de nuestros líderes en la comuna 3 de Manrique que no lo dejan hacer campaña hasta que no hable con alias Douglas. Sino que en esta oportunidad tenemos nuevos hechos, no de amenazas, que aquí quiero que esto quede muy claro, sino de planificación de atentados en contra de tres concejales de Medellín”. En las denuncias también se menciona la supuesta presión a grupos de ciudadanos para orientar su participación electoral en la segunda vuelta presidencial hacia un candidato señalado como cercano al Gobierno nacional.

Se reporta posible influencia desde cárcel de Itagüí en dinámicas políticas de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.

Solicitudes de protección y actuación de la Procuraduría