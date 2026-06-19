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Concejales de Medellín denuncian presiones de estructuras delincuenciales ad portas de la segunda vuelta presidencial

Reportes de concejales de Medellín advierten sobre presuntas presiones ejercidas por estructuras delincuenciales en distintas comunas de la ciudad, en el contexto de la segunda vuelta presidencial, con señalamientos que incluyen posibles acciones coordinadas desde centros carcelarios y restricciones a actividades políticas en varios sectores.

  • Concejales de Medellín denuncian presiones de grupos delincuenciales en comunas de la ciudad. FOTO: EL COLOMBIANO
    Concejales de Medellín denuncian presiones de grupos delincuenciales en comunas de la ciudad. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Segunda vuelta presidencial en Colombia con alertas por injerencia en votaciones segunda vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO
    Segunda vuelta presidencial en Colombia con alertas por injerencia en votaciones segunda vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Se reporta posible influencia desde cárcel de Itagüí en dinámicas políticas de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
    Se reporta posible influencia desde cárcel de Itagüí en dinámicas políticas de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, cuatro concejales de Medellín denunciaron presiones atribuidas a estructuras delincuenciales en distintas comunas de la ciudad para influir en el sentido del voto a favor de Iván Cepeda.

Según las denuncias, las acciones habrían ocurrido en comunas como la 3, 8, 9 y 10, y se señala que cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí estarían involucrados en la coordinación de estas presiones. Los hechos fueron puestos en conocimiento de autoridades locales y nacionales, en un contexto de solicitudes de refuerzo de seguridad y evaluación de riesgos para los cabildantes.

Los concejales que reportan las situaciones son Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón.

De acuerdo con las versiones entregadas, uno de los líderes de una estructura criminal con influencia en las comunas 8, 9 y 10 habría seguido a los concejales, mientras que en la comuna 3, en el sector de Manrique, representantes comunales habrían sido impedidos de ingresar para realizar actividades de campaña relacionadas con Abelardo De la Espriella.

En ese contexto, también se reportaron restricciones a la movilidad de equipos políticos en distintos sectores de la ciudad, asociadas a presuntas instrucciones de actores ilegales.

Segunda vuelta presidencial en Colombia con alertas por injerencia en votaciones segunda vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO
Segunda vuelta presidencial en Colombia con alertas por injerencia en votaciones segunda vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO

De interés: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

Presuntas presiones y señalamientos desde estructuras carcelarias

Las denuncias indican que las presiones no se limitarían al territorio urbano, sino que también tendrían origen en personas privadas de la libertad en la cárcel de Itagüí, quienes ejercerían influencia sobre dinámicas políticas en Medellín.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, explicó algunos de los reportes recibidos:

“Que el día de ayer recibimos la información de uno de nuestros líderes en la comuna 3 de Manrique que no lo dejan hacer campaña hasta que no hable con alias Douglas. Sino que en esta oportunidad tenemos nuevos hechos, no de amenazas, que aquí quiero que esto quede muy claro, sino de planificación de atentados en contra de tres concejales de Medellín”.

En las denuncias también se menciona la supuesta presión a grupos de ciudadanos para orientar su participación electoral en la segunda vuelta presidencial hacia un candidato señalado como cercano al Gobierno nacional.

Se reporta posible influencia desde cárcel de Itagüí en dinámicas políticas de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
Se reporta posible influencia desde cárcel de Itagüí en dinámicas políticas de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.

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Solicitudes de protección y actuación de la Procuraduría

Desde abril, los concejales reportan situaciones de intimidación relacionadas con el ejercicio de control político en la ciudad. De acuerdo con lo expuesto, estas circunstancias llevaron incluso a la realización de sesiones del Concejo de Medellín a puerta cerrada por motivos de seguridad.

Los corporados han indicado que, pese a las denuncias realizadas ante instancias competentes, aún no contarían con medidas de protección efectivas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la UNP adelantar la evaluación de riesgo de los cuatro concejales, así como implementar las medidas necesarias para garantizar su integridad. También pidió reportar las actuaciones adelantadas frente a la situación.

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