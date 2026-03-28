Pareja de auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín contó detalles del caso y pidió al FBI que investigue

A la espera de que Medicina Legal confirme si el cuerpo encontrado entre el municipio de Jericó y el corregimiento de Puente Iglesias, en el Suroeste antioqueño, corresponde al de Éric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo que desapareció el pasado fin de semana en Medellín, amigos y familiares, desde Estados Unidos, piden tanto a las autoridades colombianas y a las de ese país que investiguen lo sucedido con el joven durante su escala en la ciudad.
Gutiérrez, un joven salvadoreño de 31 años, ciudadano estadounidense que reside en Dallas-Fort Worth, llegó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro el sábado 21 de marzo en un vuelo de American Airlines procedente de Miami, a donde regresaría en otro vuelo al siguiente día.
En contexto: La misteriosa desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín, ¿dónde fue visto por última vez?