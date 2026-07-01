Las 4 ‘perlas’ del fallo que tumbó el millonario contrato vial del gobierno de Quintero

La sentencia del Consejo de Estado que ratificó la nulidad de una millonaria licitación adjudicada en 2023 para intervenir las calles de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero tiene varias perlas que muestran cómo el Distrito descalificó de forma arbitraria e ilícita la propuesta del Consorcio Génesis, la cual representaba la opción más beneficiosa y favorable para las finanzas de la ciudad.
La sentencia reprochó que el informe técnico usado para no darle el contrato al demandante se apoyó en premisas aritméticas incorrectas que alteraron la lectura real de los precios de referencia, por ejemplo, confundió las magnitudes y comparó los precios de la oferta expresados en toneladas contra un listado de precios del Invías que estaba en metros cúbicos como si fueran equivalentes; además, no valoró economías de escala que beneficiaban la oferta del demandante y hasta solicitó aclaraciones complejas dándole al consorcio plazos inferiores a tres horas.
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Como consecuencia de esta maniobra ilegal, la sentencia condenó al Distrito de Medellín a indemnizar al demandante con un monto indexado de $2.496 millones, correspondiente a las ganancias que la firma dejó de recibir por no haber sido seleccionada. Asimismo, la justicia declaró la responsabilidad patrimonial de la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, quien fue obligada a reintegrarle a la ciudad el 45% de la sanción, una suma de $1.123 millones.
La controversia judicial se centró en que la alcaldía descartó al Consorcio Génesis alegando que manejaba un “precio artificialmente bajo”. No obstante, el Consejo de Estado demostró que la administración acudió a una falsa motivación y cometió profundas fallas de análisis técnico para sacarlo del camino; de igual forma, el tribunal concluyó que la exsecretaria Beltrán Sierra incurrió en una culpa grave al ignorar el dictamen del comité evaluador —que ya había calificado a Génesis como el competidor más apto— basándose en un reporte deficiente y carente de sustento metodológico. Estos fueron los argumentos principales que fundamentan la condena.