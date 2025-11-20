Un ferrocarril proyectado en el Amazonas vuelve a encender protestas indígenas durante la COP30 en Brasil

Indígenas que protestaron durante las negociaciones climáticas de la ONU en Brasil lo mencionaron entre sus principales quejas: un proyecto ferroviario de más de 900 km de extensión que atravesaría la selva amazónica.
Para los agricultores, el Ferrogrão representaría una revolución logística.
Los críticos ven otro proyecto de infraestructura descomunal que amenaza la Amazonía y socava el compromiso declarado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el medio ambiente y la causa indígena.