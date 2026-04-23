Fondos privados anuncian demanda contra decreto que los obliga a trasladarle $25 billones a Colpensiones

El gremio que representa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia, Asofondos, anunció que interpondrá acciones legales contra el Decreto 0415 de 2026 expedido por el Gobierno Nacional. Esta normativa ordena el traslado inmediato de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, una medida que el sector rechaza categóricamente por considerarla ilegal y lesiva para el ahorro de los trabajadores.

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El anuncio se dio en medio del congreso anual del gremio en Cartagena, donde la publicación de la norma generó suspicacias debido a su coincidencia con el evento. Las razones de la demanda se centran en que el decreto vulnera el marco legal vigente, el cual establece que estos recursos deben permanecer invertidos y ser gestionados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue enfático al señalar que el deber fiduciario de las administradoras es proteger el capital de los afiliados, por lo que recurrirán a las altas cortes y órganos de control para evitar que se ponga en riesgo la propiedad de este ahorro. Además, el gremio advirtió que la norma genera una contradicción evidente con las leyes actuales y crea incertidumbre sobre la sostenibilidad pensional a largo plazo.