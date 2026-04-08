S&P baja la calificación de Colombia a BB-: ¿Qué significa este nuevo golpe a la economía?

La economía colombiana recibió este miércoles 8 de abril una noticia agridulce. La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) anunció el recorte de la calificación de la deuda soberana de Colombia, pasando de BB a BB-. Es la segunda rebaja de esta calificadora en menos de un año, ateniendo a la compleja situación fiscal.
Si bien el ajuste profundiza la pérdida del grado de inversión, la entidad cambió la perspectiva de “negativa” a ”estable”, lo que envía un mensaje de relativa calma sobre el cumplimiento de los pagos a mediano plazo.
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