Más del 35% de los fondos fiduciarios del Estado no se ejecutaron, ¿qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas sobre la gestión de recursos públicos administrados a través de contratos fiduciarios. Con corte a diciembre de 2024, el organismo de control identificó que una porción significativa de estos fondos permanece sin ejecución, pese a que fueron concebidos para impulsar eficiencia y transparencia en el gasto estatal.
El estudio revela que, de un total de $13,48 billones distribuidos en 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones correspondientes a 156 contratos se encontraban inmovilizados. Esta cifra equivale al 35,61% del total analizado y, según la CGR, refleja una “ineficiencia fiscal” que se traduce en oportunidades perdidas para financiar proyectos estratégicos.