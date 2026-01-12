Expertos califican como “improvisación” el decreto que adelanta el Gobierno para cambiar reglas de la vivienda VIS

El borrador de decreto que puso en consulta pública el Ministerio de Vivienda, con el que el Gobierno busca desindexar la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo y fijar un tope único de hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para todo el país, abrió un nuevo frente de discusión en un sector que ya atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
Y es que tras el aumento del salario mínimo en un 23,7% para 2026, la VIS se incrementó hasta en más de 49 millones, ocasionando traumatismos en quienes estaban metidos en un proyecto de vivienda.