De la Espriella designó a Indalecio Dangond como su ministro de Agricultura: estas serán sus prioridades

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa armando el gabinete que lo acompañará durante su gobierno. Este sábado 11 de julio anunció que Indalecio Dangond Baquero será el nuevo ministro de Agricultura, una de las carteras consideradas estratégicas por la administración entrante para impulsar el crecimiento económico desde el sector rural.
El anuncio fue hecho por el mandatario electo a través de su cuenta de X, donde aseguró que el agro será una de las principales apuestas de su gobierno y presentó las líneas generales de la política que buscará desarrollar desde el Ministerio de Agricultura.
“El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia”, escribió De la Espriella al presentar a su nuevo ministro.