De la Espriella designó a Indalecio Dangond como su ministro de Agricultura: estas serán sus prioridades

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa armando el gabinete que lo acompañará durante su gobierno. Este sábado 11 de julio anunció que Indalecio Dangond Baquero será el nuevo ministro de Agricultura, una de las carteras consideradas estratégicas por la administración entrante para impulsar el crecimiento económico desde el sector rural. El anuncio fue hecho por el mandatario electo a través de su cuenta de X, donde aseguró que el agro será una de las principales apuestas de su gobierno y presentó las líneas generales de la política que buscará desarrollar desde el Ministerio de Agricultura. “El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia”, escribió De la Espriella al presentar a su nuevo ministro.

¿El campo, una prioridad para el nuevo Gobierno?

En su mensaje, el presidente electo explicó que eligió a Dangond porque considera que es un funcionario con amplia experiencia en el sector agropecuario y conocimiento de las necesidades de los productores rurales. De la Espriella afirmó que durante su administración buscará fortalecer el campo mediante políticas enfocadas en garantizar títulos de propiedad para los campesinos, ampliar el acceso al crédito, mejorar la asistencia técnica, promover el uso de tecnología, desarrollar sistemas de riego y abrir nuevos mercados para los productores. También aseguró que el objetivo será fortalecer el emprendimiento rural, aumentar la producción nacional y convertir al sector agropecuario en un motor de empleo, prosperidad y seguridad alimentaria. “Porque cuando el campo produce, Colombia progresa”, señaló el mandatario electo al cerrar su mensaje. Siga leyendo: Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, renunció a su cargo y regresará a la Procuraduría

¿Quién es Indalecio Dangond?

Indalecio Dangond Baquero tiene 62 años, nació en Barranquilla y es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Además de su trayectoria profesional, ha sido presentado como un apasionado de la cultura y del folclor vallenato. Su experiencia en el sector agropecuario supera los 40 años, tanto en entidades públicas como privadas y en organismos de cooperación internacional. Entre los principales cargos que ha ocupado se encuentran: -Fundador y presidente de Open Loans, desde 2011. -Coordinador financiero del componente de agronegocios del programa MIDAS de USAID. -Consultor externo de Fedepalma. -Secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. -Asesor de despacho de Finagro. -Asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Asesor del Ministerio de Comercio Exterior. -Director de Planeación Portuaria y director técnico portuario de la Superintendencia de Puertos. En contexto: Cecilia López critica cifras “infladas” de Petro, pero defiende la reforma agraria

Indalecio Dangond llega al Ministerio de Agricultura en medio de cuestionamientos

La designación de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se produjo en medio de una controversia relacionada con un crédito agropecuario otorgado a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la exsenadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. La polémica fue revelada por el periodista Daniel Coronell en una investigación publicada por Cambio, en la que señala que Dangond, a través de su firma Open Loans OPL S.A.S., participó en la estructuración de una operación financiera que permitió a Lafaurie Cabal acceder a un crédito por $400 millones, además de un subsidio estatal cercano a $95 millones mediante el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Según la investigación, el beneficiario habría sido clasificado como “pequeño productor”, condición que le permitió acceder a incentivos diseñados para agricultores de menor escala. Sin embargo, el reportaje cuestiona que Lafaurie pertenece a una familia con amplio patrimonio rural y señala posibles inconsistencias en la documentación presentada para obtener los beneficios. Otro de los puntos controvertidos tiene que ver con la propiedad del predio donde se desarrollaría el proyecto agrícola. De acuerdo con los hallazgos difundidos por Cambio y posteriormente recogidos por otros medios, el terreno reportado no pertenecería directamente al solicitante, sino a una sociedad familiar, situación que derivó en observaciones dentro de auditorías realizadas sobre la operación. Finagro informó en su momento que la clasificación del productor corresponde al intermediario financiero y recordó que, de encontrarse irregularidades, podrían activarse procesos de recuperación de recursos y eventuales investigaciones. Asimismo, la Contraloría recibió información relacionada con el caso para determinar posibles responsabilidades. Aunque Dangond no enfrenta decisiones judiciales derivadas de este episodio, el caso se convirtió en el principal cuestionamiento público a su llegada al Ministerio. Le puede interesar: El Ministerio de Agricultura dejó plantados a los ganaderos de Antioquia

Las tareas que tendrá al frente del Ministerio de Agricultura

El nuevo ministro llegará con una agenda que el Gobierno electo considera prioritaria para transformar el campo colombiano. Entre las metas planteadas están bancarizar a 2,5 millones de campesinos.Avanzar en la legalización de los títulos de propiedad de la tierra.Impulsar la construcción de distritos de riego bajo la premisa de que “la agricultura se escribe con agua”. Dangond también ha manifestado que el país necesita actualizar la información del sector mediante un censo nacional agropecuario, herramienta que permitiría conocer con mayor precisión las condiciones del campo colombiano. Otro de los proyectos que ha defendido es la creación de un programa para formar nuevas generaciones de productores rurales. Su propuesta contempla impulsar un relevo generacional mediante 700 escuelas de emprendimiento rural, orientadas a formar agricultores tecnificados y promover la innovación en el sector agropecuario. La iniciativa busca enfrentar uno de los principales retos del campo colombiano, el envejecimiento de la población rural y la falta de oportunidades para que los jóvenes permanezcan en las actividades agrícolas.

Ya son 12 ministros designados por Abelard de la Espriella

Con el nombramiento de Indalecio Dangond, Abelardo de la Espriella completa 12 de los 18 ministerios que conformarán su gabinete. Hasta ahora ha anunciado los siguientes nombramientos: -Interior: Rodrigo Lara Restrepo. -Hacienda: Miguel Gómez Martínez. -Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora. -Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar. -Justicia: Iván Cancino. -Educación: Viviane Morales. -Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín. -Transporte: Elsa Noguera. -Vivienda: Jaime Andrés Beltrán. -Ambiente: Fabio Arjona Hincapié. -Deporte: Juliana Gutiérrez Zuluaga. -Agricultura: Indalecio Dangond Baquero. Con estas designaciones, aún quedan seis ministerios por definirse.