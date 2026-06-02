Ecopetrol activa plan de contingencia nacional ante paro de 24 horas de la USO

Ecopetrol respondió al cese de actividades por 24 horasconvocado por la Unión Sindical Obrera (USO) en medio del proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con la organización sindical. La compañía señaló que es respetuosa de la Constitución y de los derechos de asociación y libertad sindical, y destacó que su modelo de relación con las organizaciones sindicales está fundamentado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad vigente. En contexto: USO declara paro de 24 horas en Ecopetrol y denuncia estancamiento en negociación laboral

Negociación de la convención colectiva sigue en etapa de arreglo directo

Ecopetrol activa medidas para garantizar la operación y el abastecimiento

Ante las acciones emprendidas por la USO relacionadas con el cese de actividades, Ecopetrol informó que puso en marcha medidas operativas en sus diferentes instalaciones y centros de trabajo para asegurar la prestación del servicio público esencial que tiene a su cargo. La compañía explicó que activó de manera preventiva su plan de contingencia nacional con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones, la protección de los activos estratégicos y el abastecimiento normal de combustibles y energéticos en todo el país. Entérese: Anla dio luz verde a cinco proyectos de regasificación de TGI, Drummond y Ecopetrol en el Caribe De acuerdo con la petrolera, estas acciones buscan mitigar cualquier posible afectación derivada de la jornada de protesta sindical y preservar el funcionamiento de sus actividades productivas.

Ecopetrol rechaza señalamientos de la USO y pide mantener el diálogo

En su pronunciamiento, Ecopetrol rechazó las afirmaciones realizadas por la OSU sobre el proceso de negociación y defendió la manera en que se han desarrollado las conversaciones entre las partes. La empresa sostuvo que la etapa de arreglo directo continúa mediante espacios de conversación fundamentados en el “respeto, la escucha y la construcción conjunta de soluciones, en beneficio de los trabajadores, sus familias y el país”.

Asimismo, indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las que sean necesarias para proteger la integridad de las personas, garantizar la continuidad de las medidas operativas y cumplir con los compromisos adquiridos con Colombia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí Finalmente, Ecopetrol hizo un llamado a la USO para mantener los canales institucionales de diálogo con el propósito de avanzar en la negociación colectiva y evitar afectaciones al servicio que presta la compañía.

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