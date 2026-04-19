Alza salarial de 20% y camionetas 4x4: las millonarias exigencias de la USO a Ecopetrol para no irse a huelga

En un momento en que Ecopetrol enfrenta tensiones internas por la permanencia de su presidente, Ricardo Roa, con investigaciones en curso y una deuda que, según el sindicato, asciende a US$30.000 millones, la Unión Sindical Obrera (USO) puso sobre la mesa un pliego de peticiones que eleva la temperatura de la negociación laboral.
Se trata de un documento de más de 150 páginas que define las condiciones para una nueva Convención Colectiva de Trabajo con vigencia entre 2026 y 2028, como lo reveló El Tiempo.
Cabe recordar que el sindicato, que agrupa cerca de una tercera parte de los trabajadores de la petrolera, advierte que estas demandas buscan evitar una eventual huelga en la principal empresa del país.
La negociación, además, arranca con un giro inesperado. La convención anterior fue terminada anticipadamente el 31 de diciembre de 2025, pese a que estaba pactada hasta finales de 2026. La decisión se tomó en noviembre pasado, durante la administración de Ricardo Roa, bajo el argumento de “fortalecer las relaciones laborales”.
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