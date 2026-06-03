El Niño podría disparar las tasas por encima del 13% y complicar aún más la economía colombiana, advierte ANIF

El fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los principales dolores de cabeza para la economía colombiana durante los próximos meses. Además de los impactos sobre la producción agrícola y los precios de los alimentos, el evento climático podría obligar al Banco de la República a endurecer nuevamente su política monetaria y llevar las tasas de interés a niveles superiores al 13%, según advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
La advertencia llega en un momento en el que la inflación aún no logra consolidar una senda clara hacia la meta del banco central y cuando las finanzas públicas enfrentan uno de sus mayores desafíos de los últimos años.
Le puede interesar: Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia