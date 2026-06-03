El Niño podría disparar las tasas por encima del 13% y complicar aún más la economía colombiana, advierte ANIF

El fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los principales dolores de cabeza para la economía colombiana durante los próximos meses. Además de los impactos sobre la producción agrícola y los precios de los alimentos, el evento climático podría obligar al Banco de la República a endurecer nuevamente su política monetaria y llevar las tasas de interés a niveles superiores al 13%, según advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). La advertencia llega en un momento en el que la inflación aún no logra consolidar una senda clara hacia la meta del banco central y cuando las finanzas públicas enfrentan uno de sus mayores desafíos de los últimos años. Le puede interesar: Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia

El Niño podría volver a encender la inflación

José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó que un eventual fortalecimiento del fenómeno climático tendría efectos directos sobre el costo de vida, especialmente a través del encarecimiento de alimentos y servicios relacionados con las condiciones climáticas. Según las estimaciones del centro de estudios económicos, El Niño podría agregar cerca de 70 puntos básicos a la inflación anual, llevando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a niveles cercanos al 6,9% al cierre de 2026. De materializarse ese escenario, el Banco de la República tendría que reconsiderar su estrategia monetaria. “No descartamos que en una configuración del Fenómeno de El Niño tengamos más inflación. Eso obligaría al Banco de la República a llevar la tasa a niveles superiores de 12,75%, incluso 13%”, señaló López. El economista advirtió además que una inflación cercana al 7% podría generar presiones adicionales durante la discusión del salario mínimo para 2027, aumentando el riesgo de efectos de segunda ronda que mantengan elevados los precios durante más tiempo. Lea más: Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif

Déficit fiscal y tasas altas: una combinación que preocupa

Para ANIF, el problema no se limita a la inflación. Detrás de las elevadas tasas de interés también existe una presión creciente proveniente de las finanzas públicas. López aseguró que el Gobierno está absorbiendo una parte importante de los recursos disponibles en el mercado local para financiar su déficit, fenómeno que en economía se conoce como “crowding out” o desplazamiento de la inversión privada. Según los cálculos de ANIF, el endeudamiento del Gobierno a través de Títulos de Tesorería (TES) supera actualmente en cerca de $125 billones el saldo de todos los créditos otorgados a los colombianos en sus diferentes modalidades. La consecuencia es que las empresas y los hogares enfrentan mayores costos para acceder al crédito, mientras que los proyectos de inversión privada encuentran más dificultades para conseguir financiación. “Al demandar tantos recursos para financiar el déficit, el Gobierno reduce la disponibilidad de capital para el sector privado y eso termina presionando las tasas de interés”, explicó López.

La inversión sigue en mínimos históricos

El análisis de ANIF también pone el foco sobre otro indicador que preocupa a los economistas: la inversión. Actualmente, la formación bruta de capital en Colombia se ubica alrededor del 16% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Para López, esta situación responde a una combinación de factores que incluyen incertidumbre jurídica, problemas de seguridad en algunas regiones, altos costos de financiamiento y la expectativa frente al rumbo económico que tomará el país tras las elecciones presidenciales. El dirigente gremial señaló que las propuestas económicas de los candidatos que disputarán la segunda vuelta reflejan visiones muy distintas sobre el papel del Estado y del sector privado en la economía, un factor que también influye sobre las decisiones de inversión. Conozca también: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones en 20 días

El próximo Gobierno necesitará un ajuste de más de $50 billones

Más allá del resultado electoral, ANIF considera que el principal desafío económico del próximo presidente será el frente fiscal. Las proyecciones del centro de estudios indican que Colombia necesitará un ajuste equivalente a tres puntos del PIB para estabilizar sus cuentas públicas, una cifra que supera los $50 billones. De acuerdo con López, este esfuerzo deberá realizarse durante varios años y requerirá decisiones difíciles tanto en materia de gasto público como de ingresos tributarios. El presidente de ANIF advirtió que el país enfrenta una tensión permanente entre las demandas de más inversión estatal y el rechazo ciudadano a mayores cargas tributarias, una combinación que complica la sostenibilidad fiscal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En este contexto, la evolución de la inflación, la llegada de El Niño y las decisiones que adopte el próximo Gobierno serán determinantes para definir el comportamiento de las tasas de interés, el crecimiento económico y la capacidad de recuperación de la inversión privada durante los próximos años. Continúe leyendo: Gobierno Petro endeuda a Colombia con tasas récord del 14% a corto plazo, la cifra más alta en 20 años

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