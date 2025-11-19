Gobierno frenó debate sobre integración Tigo–Movistar, mientras bodegas activaron campaña en redes, ¿qué hay detrás?

Esta semana debía adelantarse un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre uno de los temas más sensibles para el futuro de la competencia en telecomunicaciones: la integración entre Tigo y Movistar. Pero al final, el espacio citado por el por la representante Susana Gómez (Pacto Histórico) quedó en veremos, dejando en el aire las respuestas que tenía que entregar la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, tras dar luz verde a la operación.
Tanto la forma en que ese espacio se enredó –pues congresistas afines al Gobierno habrían acordado dar marcha atrás al debate–, como la activación en la red social X de cuentas asociadas al petrismo que promovieron el mensaje #ConectividadParaTodos –defendiendo los beneficios de la fusión entre dichas empresas–, elevaron las dudas sobre la postura del Gobierno Nacional en esta operación.
En el caso del hashtag de cuentas afines al Gobierno en X, se buscó posicionar (desde la mañana del miércoles) la idea de que “la integración es necesaria para llevar internet a regiones apartadas”. Lo polémico es que esa movida crearía un duopolio entre Claro y la empresa resultante de la integración Tigo–Movistar; juntas controlarán cerca del 86% del mercado móvil, escenario que choca con el discurso del propio Gobierno en contra de los monopolios en la economía.
De hecho, hace una semana, WOM sentó su postura enviándole una carta al presidente Gustavo Petro, en la cual se refería a esto: “Contrario a sus instrucciones de ‘atacar todas las formaciones monopolísticas y carteles en el mundo empresarial colombiano’, esta integración, si se autoriza, creará una estructura duopolística en el mercado de las telecomunicaciones, con dos grandes actores, Claro y Tigo-Movistar, que controlarán más del 90% del mercado”.