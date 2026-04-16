Trump aseguró que Irán entregará sus reservas de uranio para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, en lo que calificó como un avance clave hacia un posible acuerdo de paz. Según el mandatario, ambas partes están “cerca” de poner fin a seis semanas de enfrentamientos. Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que “hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, subrayando el progreso en las negociaciones. Puede leer: Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz También señaló que el Gobierno estadounidense no contempla, por ahora, prolongar la tregua vigente desde el 8 de abril, la cual expira el 21 de abril.

El uranio enriquecido, eje central del acuerdo

El punto más relevante del eventual pacto gira en torno al programa nuclear iraní. Trump indicó que Teherán accedió a devolver lo que describió como “polvo nuclear”, en referencia al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría ser utilizado para fabricar armas nucleares. “Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y, si lo logramos, será un factor determinante”, afirmó el presidente. Entérese: Marco Rubio dice que diálogos entre Israel y Líbano son una “oportunidad histórica” de paz en Medio Oriente Añadió que Irán está dispuesto a hacer concesiones que no consideraba posibles hace apenas dos meses, lo que evidencia un cambio en la postura del país.

Presión militar y bloqueo, claves en el giro de Irán

El mandatario atribuyó estos avances a la estrategia de presión aplicada por Estados Unidos, que ha combinado bombardeos durante aproximadamente cuatro semanas con un bloqueo marítimo “muy potente”. Este bloqueo ha estado dirigido a buques con origen o destino en puertos iraníes que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. Trump incluso sugirió que esta medida ha sido más efectiva que los ataques militares. Le puede interesar: Se cumple el plazo límite impuesto por Trump para el bloqueo del estrecho de Ormuz, ¿qué pasará? “Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento. Es difícil de creer”, aseguró, destacando el impacto de las acciones recientes en la disposición negociadora de Teherán.

Advertencia: el conflicto podría reanudarse sin acuerdo

Pese al optimismo, Trump advirtió que el escenario sigue siendo frágil. En línea con lo expresado previamente por su secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente fue claro: si no se concreta un acuerdo, los combates se reanudarán. Vea aquí: Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz El anuncio se produce en un contexto político relevante para el mandatario, quien realizó estas declaraciones antes de viajar a Las Vegas para participar en un evento de campaña de cara a las elecciones de noviembre.

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