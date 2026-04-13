Se cumple el plazo límite impuesto por Trump para el bloqueo del estrecho de Ormuz, ¿qué pasará?

El plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos iniciara un bloqueo del estrecho de Ormuz expiró, poniendo a prueba la durabilidad de un frágil alto el fuego con Irán e intensificando una crisis energética mundial.
No quedó claro de inmediato que Estados Unidos se hubiera movilizado para ejecutar el bloqueo, tal como habían anunciado Trump y el ejército estadounidense.
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El vencimiento del plazo del bloqueo supuso la última táctica del presidente estadounidense para presionar a Irán a fin de que abriera la crucial vía marítima para los envíos de energía, después de que ambas partes concluyeran las conversaciones directas en Islamabad sin llegar a ningún acuerdo.
“Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 AM ET”, escribió Trump en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes.
Trump advirtió en otro post aparte, el domingo, que Estados Unidos estaba “listo para la acción” para “acabar con lo poco que queda de Irán” y prometió que cualquier barco iraní que dispare contra “embarcaciones pacíficas, ¡será hecho volar al infierno!”.