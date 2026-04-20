Kokoriko tiene nuevo dueño: fondo de inversión colombiano KKO adquiere la cadena

Kokoriko tiene nuevo dueño. La cadena de restaurantes fue adquirida por el fondo de inversión colombiano KKO, poniendo fin a su vínculo con el Grupo Empresarial IGA, ligada a Andrés Carne de Res, donde permaneció cerca de nueve años. La transacción se conoce pocas semanas después del fallecimiento de Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, quien murió el 21 de marzo de 2026 a los 91 años. Aunque desde hacía años no lideraba la operación, se mantenía como socio y referente del sector. Su figura estuvo ligada a la expansión del pollo asado en Colombia y a la consolidación de un modelo de cadena que hoy sigue vigente. Entérese: Murió el fundador de Kokoriko, Eduardo Robayo Ferro: su legado como empresario y en las cocinas Desde el fondo KKO han señalado que la intención es impulsar una nueva etapa para la marca, con énfasis en su fortalecimiento, modernización y cercanía con los consumidores. La operación no implicará cambios inmediatos en su funcionamiento, por lo que la cadena continuará operando con normalidad mientras se define su hoja de ruta.

Así se fundó Kokoriko

La trayectoria de lo que hoy es reconocido como un ícono de la gastronomía nacional comenzó en 1969, cuando los empresarios Eduardo Robayo, Noé Cardona y Emilio Jordán fundaron la “Compañía Comercial e Industrial de Aves - AVESCO Ltda.” en pequeño establecimiento en la calle 63 con Caracas, en Bogotá, bautizado como ‘Las Colonias’, donde se consolidó la fórmula que conquistaría al país, pollo asado, papa y arepa. Le puede interesar: Burger Máster 2026: este es el listado de los restaurantes participarán en esta edición Hacia 1971, la marca inauguró en Cali su primer restaurante bajo el nombre de Kokoriko, iniciando una expansión que llevaría su sabor a Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Con la llegada del nuevo siglo, en el año 2000, la empresa integró a Helados Mimo’s para formar el conglomerado Conboca, una estructura que en 2016 se transformaría tras sellar una alianza con Andrés Jaramillo, creador de Andrés Carne de Res. Esta unión consolidó su permanencia durante cerca de nueve años bajo la sombrilla del Grupo IGA

Sobre la relevancia actual del negocio, el CEO de la compañía, Eliseo Herrera, destacó recientemente, en una entrevista para el diario La República, la vigencia de su propuesta de valor: “En Kokoriko vendimos más de 1,3 millones de pollos al año y el consumo subió 8%”. Para Herrera, el éxito se basa en una realidad cultural del consumidor local, señalando que: “Tenemos una ventaja muy grande y es que el mercado colombiano es de ‘pollo lovers’. Los colombianos amamos el pollo”. Según detalló Herrera, la marca cuenta con un respaldo masivo, pues el 47% de los colombianos considera este producto como un infaltable en su dieta. Lea también: ¿Se salió con la suya? Frisby España anuncia que comenzará operaciones en julio de 2026 Este 20 de abril de 2026, se ha confirmado que la cadena regresa a manos de capital netamente nacional tras ser adquirida por el fondo de inversión colombiano KKO. En este nuevo grupo inversor destaca la participación de un empresario antioqueño con vínculos cercanos al Grupo Éxito, lo que refuerza el enfoque local de la operación. Bajo esta nueva administración, los inversionistas han manifestado que el objetivo principal será revitalizar la marca. Con una proyección de ingresos de $170.000 millones, Kokoriko inicia este nuevo capítulo asegurando que continuará operando con normalidad, enfocada en la innovación y el desarrollo del país.

Bloque de preguntas y respuestas