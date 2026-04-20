Kokoriko tiene nuevo dueño: fondo de inversión colombiano KKO adquiere la cadena

Kokoriko tiene nuevo dueño. La cadena de restaurantes fue adquirida por el fondo de inversión colombiano KKO, poniendo fin a su vínculo con el Grupo Empresarial IGA, ligada a Andrés Carne de Res, donde permaneció cerca de nueve años.
La transacción se conoce pocas semanas después del fallecimiento de Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, quien murió el 21 de marzo de 2026 a los 91 años. Aunque desde hacía años no lideraba la operación, se mantenía como socio y referente del sector. Su figura estuvo ligada a la expansión del pollo asado en Colombia y a la consolidación de un modelo de cadena que hoy sigue vigente.
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Desde el fondo KKO han señalado que la intención es impulsar una nueva etapa para la marca, con énfasis en su fortalecimiento, modernización y cercanía con los consumidores. La operación no implicará cambios inmediatos en su funcionamiento, por lo que la cadena continuará operando con normalidad mientras se define su hoja de ruta.